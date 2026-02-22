Aplikacje

WhatsApp wreszcie zrobi to, na co czekali użytkownicy latami

WhatsApp szykuje kolejne zmiany w swojej aplikacji. Tym razem chodzi o wysyłanie wiadomości.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:58
0
Trzeba przyznać, że WhatsApp to chyba jedna z najdynamiczniej rozwijanych aplikacji mobilnych. Praktycznie co tydzień pojawiają się informacje na temat nowych funkcji. Nie inaczej jest tym razem.

WhatsApp wprowadza nowość

Tym razem informacje o planowanych zmianach zauważono w wersji WhatsApp beta 26.7.10.72 w wersji na iOS. Wynika z nich, że firma Meta chce nam nieco ułatwić wysyłanie wiadomości na czatach w komunikatorze.

WhatsApp prawdopodobnie już niedługo otrzyma możliwość planowania wysyłania wiadomości. Komunikator pozwoli ustawić datę i godzinę, w której dana informacja ma zostać wysłana na danym czacie.

Gdy to zrobimy, to taka zaplanowana wiadomość będzie wyświetlać się na górze danego okna rozmowy. Dzięki temu, w razie potrzeby, będziemy mogli ją edytować lub usunąć, zanim zostanie wysłana.

Planowanie wiadomości na pewno będzie dostępne na czatach grupowych, ale nie ma chyba żadnego powodu, żeby nie pojawiło się również w prywatnych rozmowach 1 na 1.

Prace nad nowością wciąż trwają, więc nie wiadomo, kiedy trafi do użytkowników stabilnej wersji aplikacji.

Zródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WABetaInfo