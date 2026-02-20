Aplikacje

Nowy Bixby trafia na telefony Polaków. Wciąż ma jeden brak

Samsung ogłosił start testów nowej wersji oprogramowania Bixby. Narzędzie zyskało zaawansowane funkcje konwersacyjne. Zmiany mają ułatwić codzienne sterowanie smartfonem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:46
0
Koniec z uczeniem się menu

Bixby działa teraz jako agent głosowy całego urządzenia. Jak informuje koreański producent, użytkownicy sprzętu z serii Galaxy nie muszą już znać układu menu ani dokładnych nazw funkcji. Wystarczy opisać problem własnymi słowami. Asystent samodzielnie analizuje intencję użytkownika. Następnie wykonuje odpowiednią akcję w systemie operacyjnym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takie rozwiązanie zmniejsza czas potrzebny na zmianę ustawień. Oprogramowanie identyfikuje obecny stan telefonu. Nie podaje ogólnych instrukcji, lecz zamiast tego wdraża gotowe rozwiązania. Przykładem jest prośba o niewygaszanie ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz. Bixby od razu włącza tę opcję.

Inny przykład dotyczy przypadkowych dotknięć ekranu w kieszeni. Wystarczy zapytać asystenta o powód takiego zachowania telefonu. Bixby zinterpretuje sytuację. Następnie wyświetli opcję ochrony przed przypadkowym dotknięciem. Użytkownik może ją aktywować jednym kliknięciem.

Informacje z sieci pod ręką

Aktualizacja rozbudowuje także opcje przeszukiwania Internetu. Bixby obsługuje zapytania sieciowe w czasie rzeczywistym. Wyniki wyszukiwania pojawiają się w głównym interfejsie asystenta. Użytkownik nie jest przekierowywany do zewnętrznej przeglądarki.

Przyspiesza to dostęp do danych. Posiadacz telefonu może na przykład poprosić o znalezienie hoteli z basenami dla dzieci w wybranym mieście. System przetworzy to zapytanie. Wyświetli oferty pobytu na własnym ekranie. Pozwala to na przeglądanie wyników bez zamykania asystenta.

Dostępny także dla Polaków

Zaktualizowane oprogramowanie Bixby udostępniono w wersji beta. Jest ono zintegrowane z nakładką One UI 8.5. Samsung rozpoczął testy nowej wersji asystenta na wybranych rynkach.

Na liście krajów z wczesnym dostępem do nowości znajduje się Polska. Pozostałe państwa biorące udział w testach to Niemcy, Indie, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Producent zadeklarował rozszerzenie tej listy o kolejne regiony w późniejszym terminie. Niestety, Bixby wciąż nie rozumie języka polskiego.

Dostępność usługi Bixby wymaga logowania do konta Samsung oraz połączenia z siecią. Dostępne funkcje i możliwości mogą różnić się w zależności od kraju, regionu oraz języka. Bixby rozpoznaje jedynie określone akcenty i dialekty języka angielskiego (Wielka Brytania), angielskiego (USA), angielskiego (Indie), francuskiego (Francja), niemieckiego (Niemcy), włoskiego (Włochy), japońskiego (Japonia), koreańskiego (Korea Południowa), chińskiego mandaryńskiego (Chiny), hiszpańskiego (Hiszpania), portugalskiego (Brazylia) i hiszpańskiego (Ameryka Łacińska). W przyszłości mogą zostać dodane kolejne obsługiwane języki. Nie wszystkie akcenty, dialekty i wyrażenia są rozpoznawane, a rzeczywiste działanie usługi może zależeć od wymowy, głośności mówienia oraz warunków otoczenia.

czytamy w komunikacie Samsunga

One UI 8.5 w finalnej wersji zadebiutuje razem ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S26. Wydarzenie Galaxy Unpacked 2026 rozpocznie się już 25 lutego w San Francisco, o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Samsung Galaxy S25 Ultra w RTV Euro AGD

Samsung Galaxy S25 FE
3 opinii
Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE
3 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy S25 FE – odgrzewany kotlet, a jednak smakuje inaczej (test)

Samsung Galaxy S25 FE w RTV Euro AGD

Samsung Galaxy S25 Edge
15 opinii
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge
15 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 3900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Galaxy S25 Edge – cienki, elegancki i (prawie) kompletny

Samsung Galaxy S25 Edge w RTV Euro AGD
aktualizacja androida asystent głosowy Bixby samsung sztuczna inteligencja Android 16 One UI 8.5 Samsung Bixby
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung