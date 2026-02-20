Nowy Bixby trafia na telefony Polaków. Wciąż ma jeden brak
Samsung ogłosił start testów nowej wersji oprogramowania Bixby. Narzędzie zyskało zaawansowane funkcje konwersacyjne. Zmiany mają ułatwić codzienne sterowanie smartfonem.
Koniec z uczeniem się menu
Bixby działa teraz jako agent głosowy całego urządzenia. Jak informuje koreański producent, użytkownicy sprzętu z serii Galaxy nie muszą już znać układu menu ani dokładnych nazw funkcji. Wystarczy opisać problem własnymi słowami. Asystent samodzielnie analizuje intencję użytkownika. Następnie wykonuje odpowiednią akcję w systemie operacyjnym.
Takie rozwiązanie zmniejsza czas potrzebny na zmianę ustawień. Oprogramowanie identyfikuje obecny stan telefonu. Nie podaje ogólnych instrukcji, lecz zamiast tego wdraża gotowe rozwiązania. Przykładem jest prośba o niewygaszanie ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz. Bixby od razu włącza tę opcję.
Inny przykład dotyczy przypadkowych dotknięć ekranu w kieszeni. Wystarczy zapytać asystenta o powód takiego zachowania telefonu. Bixby zinterpretuje sytuację. Następnie wyświetli opcję ochrony przed przypadkowym dotknięciem. Użytkownik może ją aktywować jednym kliknięciem.
Informacje z sieci pod ręką
Aktualizacja rozbudowuje także opcje przeszukiwania Internetu. Bixby obsługuje zapytania sieciowe w czasie rzeczywistym. Wyniki wyszukiwania pojawiają się w głównym interfejsie asystenta. Użytkownik nie jest przekierowywany do zewnętrznej przeglądarki.
Przyspiesza to dostęp do danych. Posiadacz telefonu może na przykład poprosić o znalezienie hoteli z basenami dla dzieci w wybranym mieście. System przetworzy to zapytanie. Wyświetli oferty pobytu na własnym ekranie. Pozwala to na przeglądanie wyników bez zamykania asystenta.
Dostępny także dla Polaków
Zaktualizowane oprogramowanie Bixby udostępniono w wersji beta. Jest ono zintegrowane z nakładką One UI 8.5. Samsung rozpoczął testy nowej wersji asystenta na wybranych rynkach.
Na liście krajów z wczesnym dostępem do nowości znajduje się Polska. Pozostałe państwa biorące udział w testach to Niemcy, Indie, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Producent zadeklarował rozszerzenie tej listy o kolejne regiony w późniejszym terminie. Niestety, Bixby wciąż nie rozumie języka polskiego.
Dostępność usługi Bixby wymaga logowania do konta Samsung oraz połączenia z siecią. Dostępne funkcje i możliwości mogą różnić się w zależności od kraju, regionu oraz języka. Bixby rozpoznaje jedynie określone akcenty i dialekty języka angielskiego (Wielka Brytania), angielskiego (USA), angielskiego (Indie), francuskiego (Francja), niemieckiego (Niemcy), włoskiego (Włochy), japońskiego (Japonia), koreańskiego (Korea Południowa), chińskiego mandaryńskiego (Chiny), hiszpańskiego (Hiszpania), portugalskiego (Brazylia) i hiszpańskiego (Ameryka Łacińska). W przyszłości mogą zostać dodane kolejne obsługiwane języki. Nie wszystkie akcenty, dialekty i wyrażenia są rozpoznawane, a rzeczywiste działanie usługi może zależeć od wymowy, głośności mówienia oraz warunków otoczenia.
One UI 8.5 w finalnej wersji zadebiutuje razem ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S26. Wydarzenie Galaxy Unpacked 2026 rozpocznie się już 25 lutego w San Francisco, o godzinie 19:00 polskiego czasu.