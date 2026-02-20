Sprzedawali fałszywego mObywatela. Tysiące osób może mieć problem

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowali o zatrzymaniu czterech osób, które przez popularne serwisy internetowe sprzedawały fałszywą wersję aplikacji mObywatel. Zatrzymani mają po 17 i 18 lat.

Fałszywy mObywatel na sprzedaż

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że proceder trwał w sumie 12 miesięcy. W tym czasie zakupu za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego dokonało ponad 3000 osób.

Zatrzymań dokonano na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. W sumie zatrzymano 4 osoby: jednego 17-latka i trzech 18-latków. Na miejscu dokonano przeszukań i zabezpieczono materiał dowodowy, który ma potwierdzać nielegalną sprzedaż aplikacji.

Mężczyznom przedstawiono zarzuty karne, w tym podrobienia aplikacji i jej sprzedaży przez Internet, a także uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu (tj. czyny z art. 270 kk w zw. z art. 65 kk.). Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny. Zabezpieczono też komputery, telefony i inne nośniki danych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.