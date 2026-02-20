Sprzedawali fałszywego mObywatela. Tysiące osób może mieć problem
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali osoby, które sprzedawały fałszywą wersję aplikacji mObywatel.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowali o zatrzymaniu czterech osób, które przez popularne serwisy internetowe sprzedawały fałszywą wersję aplikacji mObywatel. Zatrzymani mają po 17 i 18 lat.
Fałszywy mObywatel na sprzedaż
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że proceder trwał w sumie 12 miesięcy. W tym czasie zakupu za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego dokonało ponad 3000 osób.
Zatrzymań dokonano na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. W sumie zatrzymano 4 osoby: jednego 17-latka i trzech 18-latków. Na miejscu dokonano przeszukań i zabezpieczono materiał dowodowy, który ma potwierdzać nielegalną sprzedaż aplikacji.
Mężczyznom przedstawiono zarzuty karne, w tym podrobienia aplikacji i jej sprzedaży przez Internet, a także uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu (tj. czyny z art. 270 kk w zw. z art. 65 kk.). Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny. Zabezpieczono też komputery, telefony i inne nośniki danych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe.
Ciekawe, czy policja uzyskała dane osób, które dokonały zakupu fałszywej aplikacji mObywatel. Jeśli tak, to mogą mieć one poważne problemy.