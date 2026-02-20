Pierwszy taki malware. Wykradnie wszystko, włącznie z kasą z konta
Użytkowników z systemem Androidem może zaatakować nowe, złośliwe oprogramowanie. Jest to pierwsze narzędzie tego typu - grzmią eksperci z firmy ESET.
Oprogramowanie otrzymało nazwę PromptSpy i według firmy ESET wywodzi się od innej rodziny malware o nazwie VNCSpy. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Jest to pierwsze albo jedno z pierwszych złośliwych oprogramowań na Androida, które w trakcie działania wykorzystuje generatywną AI, a konkretnie - co wydaje się trochę absurdalne - model Google Gemini.
PromptSpy malware na Androida
Jak malware wykorzystuje Gemini? W nietypowy sposób. Na niektórych telefonach można przypiąć aplikacje na liście ostatnio używanych. W ten sposób Android nie usuwa jej w momencie, w której masowo wyłączamy wszystkie apki i nadal działa ona w tle.
Rzecz w tym, że metoda na przypinanie aplikacji różni się w zależności od producenta telefonu. No i właśnie w tym celu PromptSpy robi zrzut ekranu w formie XML i wysyła go do Gemini. Ten następnie przesyła mu w odpowiedzi instrukcje w formacie JSON, jak dokonać przypięcia aplikacji. Malware je wykonuje, dzięki uprawnieniom w ramach usługi ułatwień dostępu systemu Android. Następnie znowu przesyła zapytanie do AI, aby potwierdzić, że proces zakończył się powodzeniem.
Według firmy ESET złośliwe oprogramowanie może:
- Przesyłać listę zainstalowanych aplikacji.
- Przechwytywać kody PIN lub hasła blokady ekranu.
- Nagrywać wzór odblokowania ekranu w formie wideo.
- Wykonuje zrzuty ekranu na żądanie.
- Rejestrować aktywność ekranu i gesty użytkownika.
- Zgłaszać aktualną aplikację działającą w tle i status ekranu.
To daje ogromne możliwości, które pozwalają na przejmowanie kont w mediach społecznościowych, aplikacjach oraz różnych usługach, a także potencjalnie może prowadzić do wyczyszczenia konta bankowego.
We wstępie napisałem, że oprogramowanie może zaatakować użytkowników Androida. Może, ponieważ jeszcze nie ma na to dowodów. Według firmy ESET PromptSpy może działać na razie jako pewnego rodzaju weryfikacja koncepcji i pokazanie, że wykorzystanie AI jest możliwe. Natomiast VirusTotal twierdzi, że już trafił na ślady malware'u, który wykorzystywany był w kampanii podszywającej się pod bank JPMorgan Chase.