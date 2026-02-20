Santander właśnie ogłosił. Problemy zaczną się już dzisiaj

Santander Bank Polska ogłasza przerwę

Przerwa tego typu oznacza jedno - bank chce rozwijać swoje systemy i zapewnić jeszcze lepszą jakość usług. Klienci powinni zatem już dziś przygotować się na niedogodności i wszystkie ważniejsze transakcje finansowe zaplanować w innym terminie. Niedostępności zaczną się już dzisiaj, czyli w piątek 20 lutego 2026 roku.

Przerwa w weekend (20-22 lutego). Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość. tłumaczy Santander.

Przerwa w Santander Bank Polska 20 - 22 luty 2026. Jakie usługi będą niedostępne?

Podczas przeprowadzanych prac, klienci nie skorzystają z:

Aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Będą one niedostępne już od godziny 23:00 (piątek) aż do północy (sobota).

Będą one niedostępne już od godziny 23:00 (piątek) aż do północy (sobota). W godzinach od 23:00 (piątek) do godziny 7:00 (sobota) nie zadziałają przelewy zwykłe, ani natychmiastowe .

. Podobnie, będą niedostępne także płatności w sklepach internetowych .

. Nie skorzystamy także z BLIK-a .

. Kantor Santander nie będzie działał już od godziny 22:00 (piątek) do 7:00 w sobotę.

nie będzie działał już od godziny 22:00 (piątek) do 7:00 w sobotę. Wypłaty oraz wpłaty w bankomatach z logo Santander będą niemożliwe w niedzielę od 00:00 do 5:00.

Co będzie działało bez większych zakłóceń?