Santander właśnie ogłosił. Problemy zaczną się już dzisiaj
Najbliższy weekend to nie tylko plan wyłączenia na kilka godzin mBanku, to także planowa przerwa w Santander Bank Polska. Klienci tego dużego banku napotkają ograniczenia w dostępie do niektórych ważnych usług bankowych w weekend od 20 do 22 lutego 2026.
Santander Bank Polska ogłasza przerwę
Przerwa tego typu oznacza jedno - bank chce rozwijać swoje systemy i zapewnić jeszcze lepszą jakość usług. Klienci powinni zatem już dziś przygotować się na niedogodności i wszystkie ważniejsze transakcje finansowe zaplanować w innym terminie. Niedostępności zaczną się już dzisiaj, czyli w piątek 20 lutego 2026 roku.
Przerwa w weekend (20-22 lutego). Potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość.
Przerwa w Santander Bank Polska 20 - 22 luty 2026. Jakie usługi będą niedostępne?
Podczas przeprowadzanych prac, klienci nie skorzystają z:
- Aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Będą one niedostępne już od godziny 23:00 (piątek) aż do północy (sobota).
- W godzinach od 23:00 (piątek) do godziny 7:00 (sobota) nie zadziałają przelewy zwykłe, ani natychmiastowe.
- Podobnie, będą niedostępne także płatności w sklepach internetowych.
- Nie skorzystamy także z BLIK-a.
- Kantor Santander nie będzie działał już od godziny 22:00 (piątek) do 7:00 w sobotę.
- Wypłaty oraz wpłaty w bankomatach z logo Santander będą niemożliwe w niedzielę od 00:00 do 5:00.
Co będzie działało bez większych zakłóceń?
Karty. Klienci banku będą mogli płacić kartą zarówno w sklepach, jak i internecie. Będzie można także używać karty w bankomatach i wpłatomatach, innych niż te z logo Santander. W aplikacji z kolei, będzie nadal można sprawdzać stan konta i historię sprzed przerwy, a także uzyskać dostęp do zakupionych biletów.