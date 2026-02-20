mObywatel do kosza? Podziękujcie Unii Europejskiej

Ministerstwo Cyfryzacji przyznało, że aplikacja mObywatel nie spełnia w tym momencie wymogów unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. W związku z tym konieczne będzie zaprojektowanie i napisanie jej od nowa. Konieczne może być nawet okresowe utrzymywanie dwóch aplikacji w tym samym czasie.

mObywatel a eIDAS 2.0

eIDAS 2.0 to unijne rozporządzenie, które wprowadzi między innymi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Każdy obywatel ma mieć możliwość użytkowania cyfrowej wersji dokumentu w całej wspólnocie. Ten ma zapewniać bezpieczny, zaufany i niezakłócony dostęp transgraniczny do usług publicznych i prywatnych, a także zapewniać pełną kontrolę nad swoimi danymi.

W Polsce rolę Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej miała pełnić aplikacja mObywatel. Problem w tym, że - jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji - nie spełnia ona wymogów unijnego rozporządzenia.

Mimo podobnych funkcjonalności, rozwiązania architektoniczne i techniczno-organizacyjne w aplikacji mObywatel, ustanowione w oparciu o przepisy krajowe, są zasadniczo różne od wymagań dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, ustanowionych wprost w przepisach rozporządzenia eIDAS, jak również w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tego rozporządzenia i normach referencyjnych wskazanych w tych przepisach. Wymagania techniczne wynikające z tych przepisów i norm wykluczają możliwość udostępniania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej w ramach aplikacji mObywatel, która opiera się na odmiennych założeniach technicznych. czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Ministerstwo Cyfryzacji wprost przyznaje, że dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 jest niemożliwe. W związku z tym konieczne będzie opracowanie zupełnie nowego rozwiązania, w tym nowej aplikacji mobilnej.

Podsumowując, aplikacja mObywatel i zapewniany w Polsce europejski portfel tożsamości cyfrowej będą stanowiły całkowicie niezależne od siebie rozwiązania. Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel komfortowego przejścia do europejskiego portfela tożsamości cyfrowej będzie ogromnym wyzwaniem nie tylko techniczno-organizacyjnym, ale również informacyjnym. czytamy na stronach rządowych.

Co więcej, w okresie przejściowym konieczne będzie utrzymywanie dwóch rozwiązań jednocześnie. Cały proces ma być rozłożony w czasie, w trakcie którego użytkownicy systematycznie będą przenoszeni z aplikacji mObywatel do Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Przy czym sami będą oni decydować, czy chcą korzystać z unijnego rozwiązania, ponieważ nie będzie ono obowiązkowe.