200 zł na raz to za mało? W innych bankmatach jest lepiej
Wypłata gotówki z bankomatu to powszechna czynność. Na rynku zaszły właśnie zmiany w sposobie realizacji tych transakcji. Nowe zasady obejmują urządzenia jednej z sieci w kraju.
Ograniczenia dla użytkowników systemu
Dzisiaj, 19 lutego 2026 roku, sieć Euronet wprowadziła nowy limit dla pojedynczej wypłaty gotówki za pomocą BLIKA. Kwota maksymalna wynosi teraz 200 zł. Decyzja ta dotyczy wyłącznie urządzeń należących do tego operatora. Nie ma ona wpływu na zasady działania pozostałych bankomatów w Polsce.
Klienci nadal mogą pobierać gotówkę z ponad 13 tysięcy innych maszyn. Mowa tu o bankomatach należących do banków i innych operatorów. Obowiązują w nich dotychczasowe limity transakcyjne. Infrastruktura ta w pełni zabezpiecza potrzeby osób korzystających z płatności mobilnych.
Statystyki wypłat w ubiegłym roku
Dostęp do fizycznych pieniędzy to element systemu BLIK od początku jego istnienia. Pierwszą taką operację przeprowadzono w 2015 roku. W ubiegłym, 2025 roku, użytkownicy zrealizowali w bankomatach 79 milionów takich wypłat.
Średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 731 zł. Operacje te stanowiły 2,7% wszystkich płatności w systemie. Klienci chętnie korzystają również z usługi cashback. Pozwala ona na pobranie pieniędzy przy kasie podczas zakupów. W minionym roku Polacy użyli tej metody 1,3 miliona razy.
Bezpieczeństwo transakcji mobilnych
Stały dostęp do maszyn i niezmienne warunki wypłat mają znaczenie dla klientów. Ponad 8 tysięcy bankomatów działa w sieciach własnych banków. Maszyny te często znajdują się w oddziałach placówek finansowych. Zwiększa to poziom ochrony w trakcie pobierania gotówki. Przedstawiciele operatora systemu BLIK podkreślają zalety takich rozwiązań.
Znaczna część bankomatów dostępnych dla użytkowników BLIKA znajduje się w oddziałach bankowych i jest objęta dodatkowym monitoringiem, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo transakcji. Każda wypłata wymaga potwierdzenia w aplikacji banku, dzięki czemu użytkownik dokładnie widzi, jaką operację akceptuje. Transakcja odbywa się bez użycia fizycznej karty, co ogranicza ryzyko jej zgubienia lub przechwycenia jej danych, a dostęp do gotówki możliwy jest za pośrednictwem narzędzia, które zawsze mamy przy sobie, czyli smartfona z bezpieczną aplikacją bankową.
