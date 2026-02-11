Oszalejesz przy bankomacie. 200 zł limitu wypłaty

Limit 200 złotych na transakcję

Euronet Polska ogłosił wprowadzenie nowego maksymalnego limitu dla jednorazowej wypłaty gotówki realizowanej kodem BLIK. Od 19 lutego 2026 roku z maszyn tej sieci będzie można pobrać jednorazowo nie więcej niż 200 zł. Ograniczenie to ma obowiązywać bezterminowo i dotyczy wszystkich bankomatów oraz wpłato-bankomatów należących do spółki.

Zmiana ta nie obejmie całej infrastruktury obsługiwanej przez firmę. Wyjątkiem pozostaną urządzenia banków, które są jedynie zarządzane przez Euronet i posiadają logo danej instytucji finansowej. W tych maszynach limity ustalają poszczególne banki. W przypadku standardowych, niebiesko-żółtych bankomatów Euronetu, próba wypłaty wyższej kwoty BLIKIEM zakończy się odmową.

Operator walczy z kosztami

Przedstawiciele Euronetu tłumaczą swoją decyzję trudną sytuacją ekonomiczną na rynku bankomatowym. Według operatora, obecne stawki za wypłaty BLIK, ustalane przez Polski Standard Płatności, są rażąco niskie. Firma twierdzi, że realizuje te transakcje poniżej kosztów, co generuje straty finansowe.

Spółka odniosła się również do ostatnich zmian stawek interchange wprowadzonych przez organizacje Visa i Mastercard. Choć nowe opłaty mają pokrywać większą część kosztów, Euronet uważa je za nadal niewystarczające. Operator powołuje się na publicznie dostępne raporty i analizy, które potwierdzają nieadekwatność obecnych stawek rynkowych. Firma deklaruje chęć dalszego dialogu z regulatorami rynku w celu wypracowania stabilnych rozwiązań.

Operator BLIKA krytykuje decyzję

Polski Standard Płatności (PSP) zareagował na komunikat Euronetu stanowczym oświadczeniem. Operator systemu BLIK podkreśla, że jest to autonomiczna decyzja holenderskiej spółki. Według PSP zmniejszenie limitu z dotychczasowych 800 zł do 200 zł znacząco obniża komfort i bezpieczeństwo transakcji dla użytkowników.