Samsung zaprasza na premierę Galaxy S26. To już za 2 tygodnie

Osobista i adaptacyjna technologia

Samsung w swoim krótkim komunikacie stawia sprawę jasno. Nowa seria Galaxy S26 ma usunąć bariery w codziennym użytkowaniu telefonu. Nie chodzi tu już tylko o surową wydajność procesorów czy liczbę megapikseli w aparacie. Celem jest uproszczenie interakcji.

Producent zapowiada, że Galaxy AI stanie się rozwiązaniem w pełni zintegrowanym. Inteligencja w smartfonach ma być teraz prawdziwie osobista i adaptacyjna. Użytkownik powinien poczuć różnicę od pierwszego momentu wzięcia urządzenia do ręki. System ma uczyć się naszych zachowań i dyskretnie pomagać, zamiast zasypywać nas zbędnymi powiadomieniami. To duża zmiana w filozofii projektowania, która do tej pory skupiała się głównie na dodawaniu kolejnych funkcji.

Czekamy na serię Galaxy S26

Choć komunikat mówi ogólnie o innowacjach, wszyscy wiemy, co jest daniem głównym. W San Francisco zobaczymy najpewniej całą rodzinę nowych flagowców. Na scenie powinny pojawić się modele Galaxy S26, Galaxy S26+ oraz topowy Galaxy S26 Ultra.

To właśnie te urządzenia mają wyznaczać standardy na rok 2026. Sprzęt to jednak nie wszystko. Nowe smartfony trafią do nas z odświeżonym oprogramowaniem. Spodziewamy się obecności nakładki One UI 8.5. Bazuje ona na systemie Android 16. Oprogramowanie to było intensywnie testowane od ubiegłego roku, więc premiera powinna przynieść stabilny i dopracowany system. Wkrótce się dowiemy, czy tak właśnie będzie.

Kiedy i gdzie oglądać?

Samsung wybrał San Francisco na miejsce tegorocznego show. Wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się 25 lutego, czyli dokładnie za dwa tygodnie Polska publiczność będzie mogła śledzić transmisję w godzinach wieczornych. Start zaplanowano na godzinę 19:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Stream będzie dostępny między innymi na oficjalnej stronie Samsunga oraz na samsungowym kanale YouTube. Producent zachęca też do wcześniejszej rejestracji na swojej stronie. Zapewni to dostęp do zwiastunów i ekskluzywnych benefitów przed startem sprzedaży.