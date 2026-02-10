Twój telefon sam stworzy potrzebne aplikacje. Nothing rusza z Essential Apps

Essential Apps po raz pierwszy pokazano w październiku 2025 roku, na społecznościowej platformie Playground. Pomysł jest prosty: użytkownik opisuje, jakiej aplikacji potrzebuje – na przykład przypominacza o spotkaniach w danej lokalizacji czy widżetu z odliczaniem do wydarzenia – a AI Builder sam ją tworzy i umieszcza bezpośrednio na ekranie głównym telefonu.

Beta startuje na Nothing Phone (3)

Wersja beta rusza po zamkniętej alfie, dostępnej wcześniej dla niewielkiej grupy użytkowników Playground. Dostęp jest obecnie rozszerzany stopniowo poprzez listę oczekujących.

Na razie program działa wyłącznie na modelu Nothing Phone (3) – jak tłumaczy firma, to właśnie ten sprzęt oferuje potrzebną wydajność do uruchamiania wielu mini aplikacji równocześnie. W kolejnych miesiącach beta zostanie udostępniona również dla innych smartfonów Nothing i CMF z systemem Nothing OS 4.0 lub nowszym.

Aktualnie Essential Apps obsługują trzy typy uprawnień: lokalizację, kalendarz (tylko odczyt) oraz kontakty. Dzięki temu można tworzyć np. przypomnienia zależne od miejsca, widoki agendy czy skróty do wybranych kontaktów.

Kolejne możliwości są w przygotowaniu – w tym dostęp do kamery i mikrofonu, połączeń sieciowych, wibracji, powiadomień, Bluetooth oraz danych z czujników. Wraz z aktualizacją systemu planowaną na koniec lutego, Nothing zapowiada dodatkowo wprowadzenie obsługi rozpoznawania aktywności, statystyk użytkowania, danych z sensorów oraz systemowego API pogodowego.

Create apps shaped exactly around your specific needs and context.



That's what Essential Apps are.



You describe what you need. AI builds it. It appears on your phone's home screen, ready to use.



One billion apps for one billion people.



Beta starts today on Nothing Playground. pic.twitter.com/tgqi0aq64r — Essential (@essential) February 10, 2026

Firma podkreśla, że Essential Apps to tylko część szerszego ekosystemu AI pod nazwą Essential Suite, w skład którego wchodzą również Essential Space – do szybkiego zapisywania pomysłów, Essential Search – wyszukiwarka z bezpośrednimi odpowiedziami, a także Essential Memory – kontekstowa pamięć pomocna przy przypominaniu informacji.