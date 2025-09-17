Nothing chce być gigantem. Już nie tylko smartfony i słuchawki
Nothing snuje wielkie plany na przyszłość. Firma, która najbardziej kojarzona jest ze smartfonami i słuchawkami, pozyskała 200 mln USD nowego finansowania i zamierza inwestować w sztuczną inteligencję przyszłości.
Nothing ogłosił pozyskanie nowego finansowania – 200 mln USD w rundzie Serii C przy wycenie 1,3 mld USD. Producent przekonuje, że jest to początek kolejnego etapu jego działania: od firmy smartfonowej w kierunku budowy platformy AI, w której sprzęt i oprogramowanie integrują się w jeden inteligentny system.
Carl Pei, szef firmy, ujawnił, że w ciągu czterech lat od powstania Nothing wprowadził na rynek miliony sztuk urządzeń, a na początku 2025 roku przekroczył pułap 1 mld USD łącznej sprzedaży, notując jednocześnie wzrost o 150% w 2024 roku. Przyszedł więc czas na rozdział drugi.
Szef Nothing wierzy, że smartfon pozostanie jednym z najważniejszych urządzeń w erze AI. Zauważa jednak, że podczas gdy AI dokonała rewolucyjnego postępu w ciągu ostatnich trzech lat, doświadczenie korzystania ze smartfonu prawie się nie zmieniło. Większość innowacji AI w telefonach pozostawiała wiele do życzenia, ograniczając się do przyrostowych ulepszeń w edycji zdjęć, tłumaczeniach i funkcjach asystenta, które ledwo działają.
Aby sztuczna inteligencja mogła osiągnąć swój pełny potencjał, sprzęt konsumencki musi zostać wymyślony na nowo wraz z nią. Właśnie w tym dostrzegamy szansę dla Nothing. Widzimy przyszłość, w której systemy operacyjne znacznie różnią się od dzisiejszych
Miliard różnych systemów operacyjnych
Zdaniem szefa Nothing, w tej przyszłości każdy system będzie dogłębnie znał swojego użytkownika i będzie hiperpersonalizowany dla każdej osoby. Interfejsy będą dostosowywać się do kontekstu i potrzeb użytkownika. Sugestie będą pojawiać się naturalnie, a gdy potwierdzimy zamiar, agenci wykonają zadania w naszym imieniu. System zajmie się sprawami drugorzędnymi, pozwalając użytkownikowi skupić się na tym, co naprawdę ważne.
W przeciwieństwie do dzisiejszego uniwersalnego rozwiązania miliard różnych systemów operacyjnych zostanie wyrenderowanych dla miliarda różnych ludzi
Nothing przewiduje, że ten system operacyjny będzie działał przekrojowo na wszystkich rodzajach urządzeń, począwszy od smartfonów, produktów audio i smartwatchy. W przyszłości nowy system Nothing przeniesie się na inteligentne okulary, humanoidalne roboty, pojazdy elektryczne i wszystko, co nadejdzie później. Pozyskane finansowanie pozwala firmie realizować tę wizję poprzez przyspieszenie mapy drogowej innowacji i dalsze skalowanie dystrybucji.
Równolegle z rundą Serii C Nothing przygotowuje się również do uruchomienia kolejnej rundy dla Społeczności (Community round), skierowanej do fanów marki. Więcej szczegółów zostanie udostępnionych wkrótce.