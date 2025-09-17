Nothing chce być gigantem. Już nie tylko smartfony i słuchawki

Nothing ogłosił pozyskanie nowego finansowania – 200 mln USD w rundzie Serii C przy wycenie 1,3 mld USD. Producent przekonuje, że jest to początek kolejnego etapu jego działania: od firmy smartfonowej w kierunku budowy platformy AI, w której sprzęt i oprogramowanie integrują się w jeden inteligentny system.

Carl Pei, szef firmy, ujawnił, że w ciągu czterech lat od powstania Nothing wprowadził na rynek miliony sztuk urządzeń, a na początku 2025 roku przekroczył pułap 1 mld USD łącznej sprzedaży, notując jednocześnie wzrost o 150% w 2024 roku. Przyszedł więc czas na rozdział drugi.



Szef Nothing wierzy, że smartfon pozostanie jednym z najważniejszych urządzeń w erze AI. Zauważa jednak, że podczas gdy AI dokonała rewolucyjnego postępu w ciągu ostatnich trzech lat, doświadczenie korzystania ze smartfonu prawie się nie zmieniło. Większość innowacji AI w telefonach pozostawiała wiele do życzenia, ograniczając się do przyrostowych ulepszeń w edycji zdjęć, tłumaczeniach i funkcjach asystenta, które ledwo działają.

Aby sztuczna inteligencja mogła osiągnąć swój pełny potencjał, sprzęt konsumencki musi zostać wymyślony na nowo wraz z nią. Właśnie w tym dostrzegamy szansę dla Nothing. Widzimy przyszłość, w której systemy operacyjne znacznie różnią się od dzisiejszych – wywodzi Carl Pei.

Miliard różnych systemów operacyjnych

Zdaniem szefa Nothing, w tej przyszłości każdy system będzie dogłębnie znał swojego użytkownika i będzie hiperpersonalizowany dla każdej osoby. Interfejsy będą dostosowywać się do kontekstu i potrzeb użytkownika. Sugestie będą pojawiać się naturalnie, a gdy potwierdzimy zamiar, agenci wykonają zadania w naszym imieniu. System zajmie się sprawami drugorzędnymi, pozwalając użytkownikowi skupić się na tym, co naprawdę ważne.

W przeciwieństwie do dzisiejszego uniwersalnego rozwiązania miliard różnych systemów operacyjnych zostanie wyrenderowanych dla miliarda różnych ludzi – snuje wizje Carl Pei.

Nothing przewiduje, że ten system operacyjny będzie działał przekrojowo na wszystkich rodzajach urządzeń, począwszy od smartfonów, produktów audio i smartwatchy. W przyszłości nowy system Nothing przeniesie się na inteligentne okulary, humanoidalne roboty, pojazdy elektryczne i wszystko, co nadejdzie później. Pozyskane finansowanie pozwala firmie realizować tę wizję poprzez przyspieszenie mapy drogowej innowacji i dalsze skalowanie dystrybucji.