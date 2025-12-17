Producenci szykują zatrzęsienie laptopów z Intel Panther Lake

Wraz ze zbliżającą się premierą procesorów Intel Panther Lake, producenci wyraźnie przyspieszają przygotowania do wprowadzenia nowych laptopów na rynek. Jedną z pierwszych firm, która odsłania swoje nowości, jest MSI, choć do gry dołącza również HP. Ich wybrane modele w różnych segmentach cenowych pojawiły się przedpremierowo w zagranicznych sklepach.

Debiut Intel Core Ultra 300 ma nastąpić podczas targów CES 2026

W amerykańskim Walmarcie dostępny jest już HP OmniBook X Flip 16 cali, wyceniony na 999 dolarów. Laptop oferuje dotykowy ekran 1920 x 1200 px oraz procesor Intel Core Ultra 7 355, a także 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. To sporo drożej niż odpowiednik tej generacji z Intel Lunar Lake, który kosztuje tam 699 dolarów.

Również oferta MSI wydaje się wysoko wyceniona. Najtańsza konfiguracja dostępna w PC21 kosztuje 2294 euro brutto, co przekłada się na około 9899 złotych. W tej cenie użytkownik otrzymuje procesor Core Ultra 7 355, 32 GB pamięci LPDDR5X, SSD 1 TB oraz 14-calowy ekran o odświeżaniu 60 Hz.

Drugi wariant oferuje bardzo podobną specyfikację, lecz z większym, 16-calowym ekranem OLED 2.8K i 120 Hz. Tutaj cena rośnie do 2611 euro brutto, czyli około 11 299 złotych. To już poziom, który wyraźnie pozycjonuje laptopa w segmencie premium, nawet jak na sprzęt biznesowy.

Na szczycie oferty znalazł się 16-calowy model MSI z flagowym procesorem Core Ultra X9 388H, 32 GB pamięci RAM, nośnikiem półprzewodnikowym 2 TB oraz ekranem OLED 2.8K 120 Hz. Francuski sklep PC21 wycenił go na około 3006 euro, czyli w przybliżeniu 12 999 złotych.