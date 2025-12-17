Producenci szykują zatrzęsienie laptopów z Intel Panther Lake
Pierwsi sprzedawcy nie wytrzymali napięcia i dodali już do swoich ofert sprzęty z układami Intel Core Ultra 300. Pora zapiąć pasy, bo będzie drogo.
Wraz ze zbliżającą się premierą procesorów Intel Panther Lake, producenci wyraźnie przyspieszają przygotowania do wprowadzenia nowych laptopów na rynek. Jedną z pierwszych firm, która odsłania swoje nowości, jest MSI, choć do gry dołącza również HP. Ich wybrane modele w różnych segmentach cenowych pojawiły się przedpremierowo w zagranicznych sklepach.
Debiut Intel Core Ultra 300 ma nastąpić podczas targów CES 2026
W amerykańskim Walmarcie dostępny jest już HP OmniBook X Flip 16 cali, wyceniony na 999 dolarów. Laptop oferuje dotykowy ekran 1920 x 1200 px oraz procesor Intel Core Ultra 7 355, a także 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. To sporo drożej niż odpowiednik tej generacji z Intel Lunar Lake, który kosztuje tam 699 dolarów.
Również oferta MSI wydaje się wysoko wyceniona. Najtańsza konfiguracja dostępna w PC21 kosztuje 2294 euro brutto, co przekłada się na około 9899 złotych. W tej cenie użytkownik otrzymuje procesor Core Ultra 7 355, 32 GB pamięci LPDDR5X, SSD 1 TB oraz 14-calowy ekran o odświeżaniu 60 Hz.
Drugi wariant oferuje bardzo podobną specyfikację, lecz z większym, 16-calowym ekranem OLED 2.8K i 120 Hz. Tutaj cena rośnie do 2611 euro brutto, czyli około 11 299 złotych. To już poziom, który wyraźnie pozycjonuje laptopa w segmencie premium, nawet jak na sprzęt biznesowy.
Na szczycie oferty znalazł się 16-calowy model MSI z flagowym procesorem Core Ultra X9 388H, 32 GB pamięci RAM, nośnikiem półprzewodnikowym 2 TB oraz ekranem OLED 2.8K 120 Hz. Francuski sklep PC21 wycenił go na około 3006 euro, czyli w przybliżeniu 12 999 złotych.
Z ostatecznymi wnioskami warto się wstrzymać do stycznia. To właśnie w Las Vegas na CES 2026 duzi i mali producenci z całego świata pokażą oficjalnie swoją całą ofertę, a firmy jak Lenovo czy Acer powinny mieć coś tańszego w zanadrzu. Jednak jak na razie nie zapowiada się to dobrze.