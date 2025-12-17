AMD szykuje nową kartę graficzną. Ma być tańsza

W marcu tego roku na rynku debiutowała generacja kart graficznych AMD Radeon RX 9000, która korzysta z najnowszej architektury RDNA 4 oraz litografii 4 nm od TSMC. W jej ramach pojawiło się pięć modeli, a już niedługo dostaniemy kolejny. Różnice nie będą jednak duże - zarówno gdy mowa o specyfikacji, jak i wydajności w grach i programach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największa zmiana to minimalnie mniejszy pobór mocy

Na oficjalnej stronie internetowej Czerwonych dodano cichaczem kartę graficzną AMD Radeon RX 9060 XT LE. Nadal mowa o rdzeniu Navi 44 XT, co oznacza 2048 procesorów strumieniujących. Dopełnia to 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych.

Gdzie więc różnice względem "zwykłego" Radeona RX 9060 XT? W taktowaniu. Zamiast około 3130 MHz zobaczymy maksymalnie 3050 MHz. To będzie miało również przełożenie na pobór mocy - chociaż AMD nie podało wartości, to chińskie media mówią o 140 W, zamiast 150/160 W.

Interfejs ma pozostać bez zmian - nadal PCI Express 5.0 x16, podobnie jak obecność jednego złącza zasilania typu 8-pin.