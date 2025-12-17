AMD szykuje nową kartę graficzną. Ma być tańsza
Chociaż przy obecnych cenach RAMu i SSD najlepiej nie składać nowego komputera, to Czerwoni lada moment wypuszczą nowy układ.
W marcu tego roku na rynku debiutowała generacja kart graficznych AMD Radeon RX 9000, która korzysta z najnowszej architektury RDNA 4 oraz litografii 4 nm od TSMC. W jej ramach pojawiło się pięć modeli, a już niedługo dostaniemy kolejny. Różnice nie będą jednak duże - zarówno gdy mowa o specyfikacji, jak i wydajności w grach i programach.
Największa zmiana to minimalnie mniejszy pobór mocy
Na oficjalnej stronie internetowej Czerwonych dodano cichaczem kartę graficzną AMD Radeon RX 9060 XT LE. Nadal mowa o rdzeniu Navi 44 XT, co oznacza 2048 procesorów strumieniujących. Dopełnia to 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych.
Gdzie więc różnice względem "zwykłego" Radeona RX 9060 XT? W taktowaniu. Zamiast około 3130 MHz zobaczymy maksymalnie 3050 MHz. To będzie miało również przełożenie na pobór mocy - chociaż AMD nie podało wartości, to chińskie media mówią o 140 W, zamiast 150/160 W.
Interfejs ma pozostać bez zmian - nadal PCI Express 5.0 x16, podobnie jak obecność jednego złącza zasilania typu 8-pin.
Skąd więc decyzja by wydać Radeona RX 9060 XT LE? AMD ma zapewne sporo rdzeni, które nie są wystarczająco dobre na "pełnoprawny" model, ale nadal na tyle sprawne, że ich utylizacja jest nieopłacalna. Zwłaszcza, że opisywana karta graficzna ma być tańsza, ale MSRP nie zostało zdradzone.