Telewizja i VoD

Darmowy Fallout na telewizorach Samsung. Giganci łączą siły

Fani postapokaliptycznych klimatów mają powody do zadowolenia. Trzech technologicznych gigantów połączyło siły, by zintegrować uniwersum Fallouta na jednym ekranie. Wszystko dzieje się w obrębie ekosystemu Samsunga.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:35
Fallout na ekranie Samsunga

Współpraca między firmami Samsung, Amazon oraz Bethesda wchodzi na nowy poziom. Celem jest promocja marki "Fallout" przy wykorzystaniu różnych mediów jednocześnie. Dzięki temu posiadacze telewizorów koreańskiego producenta otrzymują dostęp do gier i filmów w znacznie wygodniejszej formie. Główną atrakcją jest udostępnienie pierwszego sezonu serialu całkowicie za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odcinki można oglądać bez konieczności opłacania subskrypcji w usłudze Samsung TV Plus. Promocja trwa od 3 do 25 grudnia 2025 roku. Ma to zachęcić widzów do przypomnienia sobie fabuły przed nadejściem nowych epizodów. Należy jednak pamiętać, że usługa Samsung TV Plus dostępna jest na razie w wybranych regionach. Użytkownicy w Polsce wciąż czekają na jej oficjalny debiut.

Gra i serial w jednym miejscu

Równolegle z promocją filmową, do gry "Fallout 76" trafiła duża aktualizacja. Rozszerzenie o nazwie "Burning Springs" jest już dostępne dla użytkowników Xbox Game Pass. Można w nie zagrać bezpośrednio na telewizorach Samsung poprzez aplikację Xbox, bez konieczności posiadania konsoli. Dodatek wprowadza nowy obszar w stanie Ohio oraz fabułę powiązaną z serialem.

Twórcy postawili na ścisłą integrację obu światów. W grze pojawia się postać Ghula, znanego z ekranizacji Amazonu. Głosu użycza mu sam Walton Goggins. To rzadki przypadek, gdy aktor z serialu bezpośrednio wpływa na zawartość gry MMO. Bethesda podkreśla, że zależy im na zachowaniu ducha gry przy jednoczesnym rozwijaniu nowych historii.

Premiera drugiego sezonu

Wszystkie te działania prowadzą do jednego wydarzenia. Już jutro, 17 grudnia 2025 roku, na platformie Prime Video zadebiutuje drugi sezon serialu "Fallout". Historia zabierze widzów do postapokaliptycznego New Vegas i na pustkowia Mojave. Samsung i Amazon zaplanowali wspólną kampanię marketingową, która obejmuje między innymi materiały promocyjne na cyfrowych billboardach Times Square.

Dla użytkownika końcowego liczy się jednak wygoda. Nowe telewizory Smart TV pozwalają płynnie przełączać się między oglądaniem serialu a rozgrywką w chmurze. Nie trzeba zmieniać urządzeń ani przepinać kabli. To pokazuje, w jakim kierunku zmierza nowoczesna rozrywka domowa.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung