Intel wraca na szczyt? Firma zacieśnia współpracę z rządem USA

Amerykański gigant dokonał sporych roszad w kluczowych strukturach firmy. Liczy się nie tylko segment konsumencki, ale i kontrakty rządowe.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:39
Intel wyraźnie zacieśnia relacje z administracją Donalda Trumpa. Koncern powołał na szefową działu relacji rządowych osobę bezpośrednio związaną z otoczeniem prezydenta USA. Jednocześnie firma tworzy nowe struktury odpowiedzialne wyłącznie za współpracę z amerykańskim rządem, co pokazuje, jak istotny stał się ten kierunek dla producenta procesorów.

Niebiescy zabezpieczyć swoją pozycję jako strategiczny partner rządu

Nową szefową government affairs w Intelu została Robin Colwell, była zastępczyni asystenta prezydenta Trumpa oraz wicedyrektorka Narodowej Rady Gospodarczej. Przejmuje ona stanowisko zwolnione po odejściu Bruce’a Andrewsa, który zrezygnował po wyborach w listopadzie 2024 roku.

Równolegle Intel powołał Jasona Chewa na szefa nowo utworzonego działu Intel Government Technologies, który ma odpowiadać za relacje biznesowe z amerykańskim rządem. Chew to wieloletni współpracownik Lip-Bu Tana, aktualnego CEO Niebieskich, z Cadence Design Systems.

Firma ta znalazła się w tym roku w centrum kontrowersji po nałożeniu kary 140 milionów dolarów za niejawne kontakty z chińskimi podmiotami pracującymi nad symulacjami wybuchów jądrowych. Ten wątek już wcześniej budził niepokój części senatorów USA. Chew nie ma bezpośredniego doświadczenia we współpracy z administracją Trumpa, ale ma ściśle współpracować z Robin Colwell.

Zmiany kadrowe nie kończą się na tym. Intel ogłosił również powołanie Annie Shea Weckesser na stanowisko odpowiedzialne za komunikację i marketing. Wcześniej pracowała ona w firmie SambaNova zajmującej się wdrożeniami AI, którą Intel według doniesień medialnych rozważa przejąć.

Koncern ma także nowego tymczasowego dyrektora ds. technologii. Został nim Pushkar Ranade, pełniący jednocześnie funkcję szefa sztabu prezesa. To następstwo odejścia dotychczasowego CTO i szefa działu AI, Sanchina Kattiego, który w listopadzie przeszedł do OpenAI.

Seria nominacji jasno pokazuje, że Niebiescy stawiają na stabilizację relacji z administracją USA i chcą zabezpieczyć swoją pozycję jako strategiczny partner rządu w obszarze technologii półprzewodników i AI.

Źródła tekstu: Reuters, Tom's Hardware, oprac. własne