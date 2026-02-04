To już pewne. Steam Machine zadebiutuje lada moment

AMD zdradziło nowe, bardzo interesujące informacje na temat potencjalnej premiery Steam Machine. Podczas konferencji wynikowej za czwarty kwartał 2025 roku, która odbyła się 3 lutego, prezes Lisa Su powiedziała wprost, że nowy mini PC od Valve jest "na dobrej drodze" i może trafić do sprzedaży jeszcze na początku tego roku. Potwierdza to wcześniejsze plotki.

Zakłada się, że sugerowana cena przekroczy 4200 złotych

Wypowiedź padła przy okazji omawiania segmentu SoC, który zanotował dwucyfrowy spadek przychodów po 7 latach wyjątkowo dobrego okresu. AMD wspomniało również o kolejnym Xboksie, który ma zadebiutować w 2027 roku i będzie oparty na zupełnie nowym, półautorskim układzie. Jednak to Steam Machine zostało wskazane jako jeden z kluczowych projektów, który ma pomóc odbudować wyniki w kolejnych kwartałach.

Dla przypomnienia, Steam Machine ma być sprzętem stacjonarnym, przeznaczonym do salonu, a nie kolejną konstrukcją przenośną w stylu Steam Deck. Sercem urządzenia zostanie 6-rdzeniowy procesor na bazie architektury Zen 4, układ graficzny RDNA 3 z 28 jednostkami CU i 8 GB GDDR6, 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB lub 2 TB SSD. Całość będzie pracować pod kontrolą SteamOS, czyli zmodyfikowanego Linuksa.

Według zapowiedzi Valve taka konfiguracja ma umożliwiać granie w rozdzielczości 4K przy 60 FPS, nawet w przypadku najnowszych gier jak Cyberpunk 2077 od rodzimego CD Projekt RED. Oczywiście pod warunkiem korzystania z technologii skalowania obrazu AMD FSR.