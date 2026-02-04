Intel uspokaja. Nie ma planów wycofywania się z GPU

Intel od dłuższego czasu znajduje się w trudnym położeniu. Problemem pozostaje brak jasno zarysowanej strategii, zwłaszcza w kontekście AI. W segmencie akceleratorów firma mówi dziś właściwie tylko o serii Crescent Island, czyli rozwiązaniu nastawionym na inferencję, podczas gdy los projektu Jaguar Shores wciąż stoi pod znakiem zapytania. Również oferta konsumenckich kart graficznych Battlemage pozostaje dość uboga.

Więcej dowiemy się zapewne podczas targów Computex 2026

Podczas Cisco AI Summit prezes Intela, Lip-Bu Tan, zapewnił jednak, że prace nad GPU nie zostały porzucone. Kluczowy w dalszym rozwoju tego segmentu ma być dział foundry, który ma umożliwić produkcję przyszłych układów na dużą skalę. CEO zwrócił też uwagę na niedawne wzmocnienie kadry menedżerskiej, w tym zatrudnienie Erica Demersa, wcześniej związanego z Qualcommem. Ten ruch ma być elementem szerszej strategii powrotu Intela do gry zarówno na rynku konsumenckim, jak i w obszarze AI.

Pokrywa się to z deklaracjami z wydarzenia Intel Tech Tour 2025, gdzie firma zapowiedziała przejście na coroczny cykl wydawniczy produktów w przypadku segmentu AI. Wyzwanie jest jednak ogromne, bo segment ten jest dziś zdominowany przez firmy jak NVIDIA i AMD. Niebiescy muszą walczyć na trzech frontach - konkurencyjnych kosztach całkowitych, skalowalności i dostępności oraz spójnym zapleczu infrastrukturalnym.

Na szczęście jest światełko w tunelu, przynajmniej dla rynku konsumenckiego. Zintegrowane układy graficzne w mobilnych procesorach Panther Lake udowadniają, że architektura Celestial ma spory potencjał. Zarówno pod względem wydajności, jak i poboru mocy oraz temperatur. Intel ARC B390 w wielu scenariuszach dorównuje AMD Strix Halo.