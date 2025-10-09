Intel Panther Lake bez tajemnic. Macaliśmy i poznaliśmy nowe CPU

Intel zaprezentował oficjalnie mobilną rodzinę Panther Lake, opartą na przełomowej litografii 18A (klasy 1,8 nm). Układ łączy w sobie najważniejsze cechy dwóch poprzednich generacji: wybitną efektywność energetyczną oraz wydajność graficzną Lunar Lake z elastycznością platformy Arrow Lake. Ma to pozwolić na zaatakowanie segmentu laptopów i handheldów.

Spora część CPU powstanie w zakładach TSMC na Tajwanie

Procesory Panther Lake to pierwsze konsumenckie układy wykonane we wspomnianej już technologii Intel 18A, która wnosi dwie kluczowe innowacje: transystory RibbonFET zapewniające lepszą kontrolę nad przepływem prądu i tym samym redukujące straty energii oraz PowerVia, które umożliwia zwiększenie gęstości upakowania o 10% i lepszą wydajność energetyczną nawet o 30% względem wcześniejszych rozwiązań.

Jak twierdzą Amerykanie, ma to zapewnić o 15% wyższe taktowania przy tym samym zużyciu energii lub do 25% niższy pobór mocy przy zachowaniu tej samej mocy obliczeniowej co wcześniej - zależnie od zastosowania.

Oczywiście nowy proces produkcji nie wystarczyłby do walki z AMD i próby odzyskania pozycji lidera na rynku CPU. Dlatego seria Panther Lake wykorzystuje rdzenie Cougar Cove (P-core) oraz Darkmont (E-core), które są ewolucją wcześniejszych architektur.

Wśród usprawnień znajdziemy:

Lepszy predyktor rozgałęzień dla wyższej wydajności i energooszczędności.

Zwiększoną pojemność TLB dla sprawniejszego zarządzania pamięcią.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które dynamicznie dostosowują pracę wybranych podzespołów do aktualnych zadań.

Opisywane procesory wykorzystują budowę modułową, czyli składają się z kilku różnych kafelków. Poszczególne elementy wykonano w różnych litografiach - główna jednostka obliczeniowa to Intel 18A, iGPU zależnie od konfiguracji to TSMC N3E lub Intel 3, zaś kontroler platformy to TSMC N6. Całość połączona została w technologii Intel Foveros-S 2.5.

Co to oznacza? Spora część Intel Panther Lake powstaje w tajwańskich zakładach, a nie FABach należących do Niebieskich. Amerykański gigant tylko zdawkowo odpowiedział, czemu zdecydowano się na taki krok - oficjalnie chodzi o kontynuację strategii IDM 2.0, czyli wybieranie drogi pozwalającej na najlepsze połączenie wydajności, atrakcyjnych kosztów produkcji i ceny dla klientów oraz dużego wolumenu.

Do wyboru będą trzy warianty SoC, które dodatkowo zostaną dalej podzielone na segmenty poprzez taktowania i pobór mocy. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku partnerzy mają mieć dużo większą elastyczność, gdyż Intel Lunar Lake były mocno ograniczone pod względem PL1 i PL2. Konfiguracje mają wyglądać następująco:

Poziom podstawowy: do 8 rdzeni (4P, 4E); iGPU z 4 jednostkami Xe 3 ; obsługa pamięci RAM LPDDR5X/DDR5 do 6800/6400 MT/s; 12 linii PCIe;

do 8 rdzeni (4P, 4E); iGPU z 4 jednostkami Xe ; obsługa pamięci RAM LPDDR5X/DDR5 do 6800/6400 MT/s; 12 linii PCIe; Poziom średni: do 16 rdzeni (4P, 8E, 4LPE); iGPU z 4 jednostkami Xe 3 ; obsługa pamięci RAM LPDDR5X/DDR5 do 8533/7200 MT/s; 20 linii PCIe;

do 16 rdzeni (4P, 8E, 4LPE); iGPU z 4 jednostkami Xe ; obsługa pamięci RAM LPDDR5X/DDR5 do 8533/7200 MT/s; 20 linii PCIe; Flagowce: do 16 rdzeni (4P, 8E, 4LPE); iGPU z 12 jednostkami Xe3; obsługa pamięci RAM LPDDR5X 9600 MT/s; 12 linii PCIe;

No dobrze, a co z wydajnością? Według oficjalnych wykresów wysokowydajne rdzenie w Panther Lake mają być o około 10% wydajniejsze niż odpowiedniki w Lunar Lake czy Arrow Lake. To mało biorąc pod uwagę niewielką różnicę między Arrow Lake i Raptor Lake.

Jeszcze mniej jasne staje się to w przypadku wielowątkowości. Tutaj Amerykanie mówią o 50% wyższej wydajności Panther Lake niż Lunar Lake przy tym samym TDP lub takiej samej mocy obliczeniowej jak Arrow Lake, ale z 30% niższym poborem mocy. Warto tylko przypomnieć, że flagowiec Core Ultra 300 zaoferuje 16 rdzeni, gdy Core Ultra 200V ograniczał się do 8...

Między wierszami i nieoficjalnie inżynierowie Niebieskich zdradzili, że poprawa samego IPC to około 6%. To niewiele, ale największy skok mamy obserwować w ramach iGPU, które dzięki architekturze Intel Celestial ma pozwolić na granie w najnowsze gry AAA. Również wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją ma pozwolić na lokalne odpalanie mniejszych modeli - łącznie dostaniemy do 180 TOPS.