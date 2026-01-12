Dostałeś takiego maila od Instagrama? Firma wyjaśnia o co chodzi
Instagram w miniony weekend rozesłał wielu użytkownikom e-maile z prośbą o zresetowanie hasła do aplikacji. Niby firma zaprzecza, że doszło do włamania, ale jednak jest to sygnał, że wydarzyło się coś podejrzanego.
Fala e-maili o jednakowej treści
W weekend wielu użytkowników na całym świecie dostało maila od Instagrama z prośbą o zresetowanie hasła. Instagram twierdzi, co prawda, że nie ma powodów do obaw i nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa, ale nastąpiło coś w rodzaju "nadużycia systemu resetowania".
Każdy kto dostał tego typu maila, mógł czuć się nieco zdezorientowany, ale też i odrobinę przerażony. Użytkownicy zaczęli obawiać się, że ich konta zostały zhakowane.
Instagram zaczął rozsyłać maile
Maile były rozsyłane z oficjalnego konta na Instagramie. Były to wiadomości z prośbą o zresetowanie hasła. Jeden użytkownik mógł dostać nawet kilka maili pod rząd, o tej samej treści. Mail informował o tym, że ktoś próbował się zalogować na konto użytkownika i stąd prośba o weryfikację i zresetowanie hasła.
Panika wzrosła nieco po tym, jak firma Malwarebytes, opublikowała na Bluesky informację, że hakerzy ukradli dane z 17,5 miliona kont na Instagramie i informacje sprzedawane są teraz na dark webie.
Instagram jednak zdementował doniesienia o ataku hakerskim. W poście umieszczonym na portalu X firma poinformowała, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Wyjaśniła jednak, że "naprawiła problem, który umożliwiał podmiotom zewnętrznym żądanie wysyłania wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie hasła dla niektórych użytkowników". Jak się okazało, ktoś znalazł sposób na wysyłanie wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie hasła bez konieczności włamywania się na konto.