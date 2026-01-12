Dostałeś takiego maila od Instagrama? Firma wyjaśnia o co chodzi

Fala e-maili o jednakowej treści

W weekend wielu użytkowników na całym świecie dostało maila od Instagrama z prośbą o zresetowanie hasła. Instagram twierdzi, co prawda, że nie ma powodów do obaw i nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa, ale nastąpiło coś w rodzaju "nadużycia systemu resetowania".

Każdy kto dostał tego typu maila, mógł czuć się nieco zdezorientowany, ale też i odrobinę przerażony. Użytkownicy zaczęli obawiać się, że ich konta zostały zhakowane.

Instagram zaczął rozsyłać maile

Maile były rozsyłane z oficjalnego konta na Instagramie. Były to wiadomości z prośbą o zresetowanie hasła. Jeden użytkownik mógł dostać nawet kilka maili pod rząd, o tej samej treści. Mail informował o tym, że ktoś próbował się zalogować na konto użytkownika i stąd prośba o weryfikację i zresetowanie hasła.

Panika wzrosła nieco po tym, jak firma Malwarebytes, opublikowała na Bluesky informację, że hakerzy ukradli dane z 17,5 miliona kont na Instagramie i informacje sprzedawane są teraz na dark webie.