Przyzwoity laptop za 1999 zł? To możliwe, ale w promocji

Obecnie nawet mocno przeciętne laptopy zwykle kosztują powyżej 2000 zł. Wszystko z powodu szalejących cen RAM-u. Na szczęście zdarzają się jeszcze okazje takie, jak ta, kiedy dość przyzwoitą maszynę można kupić za 1999 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
17:03
Mowa tu o Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 jest to laptop, który nie straszy swoimi parametrami, chociaż rzecz jasna trudno tu mówić o urządzeniu, które pod jakimkolwiek względem oferowałoby coś więcej. Wręcz przeciwnie, jest to wyjątkowo równa konstrukcja, chociaż dzięki dual channel i Radeonowi 660M na pokładzie potrafi pokazać pazur w nieco starszych grach.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Brak systemu to jedyny problem

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10

Zacznijmy jednak od matrycy. Jest to 15,3-calowa, matowa konstrukcja o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest natomiast 6-rdzeniowy AMD Ryzen 5 7533HS, ze wspomnianym Radeonem 660M. Wspiera go natomiast 16 GB RAM DDR5 4800 MHz. Składa się na niego 8 GB wlutowane w płytę główną oraz osobny moduł 8 GB. Sam laptop może obsługiwać do 24 GB RAM. 

Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Na uwagę zasługuje natomiast pełnowymiarowa klawiatura z osobnym blokiem numerycznym i czytnik kart pamięci na pokładzie. Całość waży 1,63 kg i kosztuje 1999 zł. Warto także podkreślić, że laptop ten nie oferuje systemu operacyjnego. Ten należy zainstalować we własnym zakresie. 

Zródła zdjęć: Lenovo