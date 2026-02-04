Zakazane konto bankowe. Nawet nie próbuj go zakładać

Konta w bankowości elektronicznej, które oferują płatności w zagranicznych walutach

Funkcjonariusze z Ostrowca przyjęli zgłoszenie od 60-letniej kobiety, która padła ofiarą dokładnie tego typu oszustwa. Znalazła ona w internecie, aplikację oferującą założenie konta z możliwością płacenia w zagranicznych walutach. Kliknęła link prowadzący do rejestracji i rozpoczęła proces zakładania tego typu konta.

W pewnym momencie, podczas próby skanowania dowodu osobistego, na stronie pojawił się komunikat o błędzie technicznym. Był to moment, kiedy z kobietą skontaktował się nieznajomy mężczyzna, który zaoferował pomoc w dokończeniu całego procesu. Zakładająca konto ucieszyła się z zaoferowanej pomocy i zaczęła postępować zgodnie ze wskazówkami "pomocnika technicznego".

Nowe konto - proces rejestracji i wpłata środków

Wspólnymi siłami udało się im założyć konto. Po zakończonej rejestracji kobieta przelała na nowo założony rachunek kwotę w wysokości 3000 złotych.

Konto okazało się narzędziem do wyłudzenia pieniędzy

Niestety, następnego dnia po pieniądzach nie było ani śladu. Zniknęła cała kwota, którą wpłaciła dzień wcześniej na aplikację. To był moment, kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

