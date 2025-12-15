PKO Bank Polski znów zaskakuje. Wystarczy tylko wpisać ten kod

„Frozen Frontier Tycoon” to trzecia odsłona edukacyjnej gry PKO BP stworzona w Fortnite. Podobnie jak wcześniejsze, gra ma charakter strategiczny i edukacyjny. Wymaga dobrego planowania, trafnych decyzji finansowych, stosowania ekologicznych zasad.

Zarządzanie budżetem, inwestowanie, rozpoznawanie oszustw finansowych, umiejętne ubezpieczanie zasobów oraz gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii – takie wyzwania czekają graczy na nowej mapie PKO Banku Polskiego stworzonej w Fortnite.

Najnowsza gra PKO stworzona w Fortnite zapewnia nie tylko rozrywkę, ale też edukuję, podobnie jak w pierwszym i drugim sezonie. Teraz rozgrywka toczy się w zimowym kurorcie w górskim miasteczku, gdzie gracze wcielają się w inwestorów rozwijających własne centrum turystyczne.

„Frozen Frontier Tycoon” w interaktywnej formie uczy gracza zarządzania budżetem, inwestowania, rozpoznawania oszustw finansowych i znaczenia ubezpieczeń. Gracz wykorzystuje też odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, geotermia), a zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są integralną częścią rozgrywki.

Jak grać na mapie PKO Banku Polskiego w Fortnite?

Zadaniem graczy jest tworzenie i rozbudowa (o baseny, sauny, salony gier) zimowego kurortu oraz umiejętne zarządzanie zasobami i energią, podejmowanie decyzji finansowych (lokaty, inwestycje, ubezpieczenia), a jednocześnie przygodowa eksploracja lodowego pustkowia pełnego wyzwań i rzadkich zasobów.

W grze nie ma eliminacji innych graczy, jedynie w strefie lodowego pustkowia można zmierzyć się z wirtualnymi potworami. Gracz ukończy rozgrywkę, gdy stworzy zimowy kurort i wykona wszystkie misje poboczne na mapie. Podobnie jak w pierwszym i drugim sezonie centrum mapy jest PKO Rotunda, która oferuje rzeczy, pomagające graczom rozbudować i zabezpieczyć tworzony kurort.

Gra jest dostępna na stronie www.pkobp.pl/o-mapie. Mapę można znaleźć również w wyszukiwarce gry, po wpisaniu kodu mapy: 4097-7249-9717. Grać można bezpłatnie, wystarczy mieć zainstalowaną grę Fortnite.

Konkurs dla graczy – zgarnij komputer gamingowy

PKO ruszył jednocześnie z konkursem, w którym zadaniem jest ukończenie w jak najszybszym czasie budowy zimowego kurortu na mapie „Frozen Frontier Tycoon”.

Żeby zgłosić swój udział, wystarczy wypełnić formularz konkursowy na stronie www.pkobp.pl/o-mapie (na tej stronie dostępny jest też regulamin konkursu) i załączyć screen pokazujący czas rozbudowy oraz nick zgłaszającego.