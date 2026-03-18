Pędź do Lidla. Promocja na użyteczny sprzęt już dostępna

Odkurzacz to jeden z najważniejszych sprzętów każdym domu. Chociaż w wielu przypadkach Polacy stawiają na modele automatyczne, to warto zainwestować jeszcze w wariant pionowy.

Dlaczego? Bo oba sprzęty idealnie się uzupełniają. Odkurzacz automatyczny sprząta systematycznie cały dom, a pionowy pozwala na szybko wyczyścić konkretne miejsce. Właśnie dlatego warto zainteresować się nową promocją w Lidlu.

Odkurzacz pionowy w Lidlu za 395 zł

W najnowszej gazetce promocyjnej Lidla pojawił się pionowy odkurzacz akumulatorowy marki UFESA-ZELMER. Model Aura Clea, bo o nim właśnie mowa, dostępny jest w promocyjnej cenie 395 zł, która jest niższa o 10 proc. od standardowej kwoty za to urządzenie.

Co ma do zaoferowania ten model? Przede wszystkim jest to odkurzacz bezprzewodowy. Deklarowany czas pracy na baterii wynosi maksymalnie 40 minut, ale zapewne uzależniony jest od wybranego trybu pracy. Nie brakuje też podświetlenia LED, dzięki któremu łatwiej zauważyć nieczystości na podłodze.

Do tego mamy też duży pojemnik na kurz o pojemności 800 ml czy też zestaw końcówek w postaci elektroszczotki, szczotki 2 w 1 oraz ssawki szczelinowej. Warto też zauważyć, że rura odkurzacza jest łamana, co znacząco ułatwia sprzątanie trudno dostępnych miejsc, np. pod kanapą, fotelem lub innymi meblami.