UOKiK sprowadzony na ziemię. Rząd przejmuje ważny projekt

UOKiK nie będzie prowadził prace nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim. Rządowi nie podobał się dotychczasowych kształt propozycji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:26
UOKiK od kilku miesięcy pracował nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim. Urząd proponował bardzo radykalne zmiany, które nie podobały się branży, w tym Związkowi Banków Polskich. Zadowolony nie jest też rząd, który postanowił przejąć prace.

Rząd stworzy ustawę o kredytach konsumenckich

UOKiK pracował nad ustawą, która wdrożyłaby do polskiego prawa unijną dyrektywę kredytową CCD2. Chodziło o jedną, spójną umowę kredytów konsumenckich, z których musiałby korzystać każdy działający w Polsce bank. Problem w tym, że UOKiK był w swoich propozycjach dość radykalny, a jego prezes - Tomasz Chróstny - w niedawnym wywiadzie dla Onetu określił działania sektora finansowego "banksterką", nawiązując w ten sposób to słowa "gangsterka".

Branży przede wszystkim nie podobało się radykalne podejście UOKiK do kwestii sankcji kredytu darmowego. Urząd chciał, aby nawet niewielkie uchybienia ze strony banku mogły skutkować nałożeniem sankcji, co dla konsumentów oznaczałoby konieczność spłacenia samego kapitału, bez odsetek i dodatkowych kosztów, np. prowizji.

Poza tym branża uważała, że konsultacje społeczne projektu UOKiK miały charakter iluzoryczny. Okazuje się, że z prac nie był też zadowolony rząd, który postanowił przejąć projekt. Ujawnił to Maciej Berek, minister odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem polityki rządu.

Prace nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim prowadzone dotąd przez UOKiK zostały wstrzymane. Rozpoczniemy prace nad rządowym projektem od nowa. Musimy to zrobić szybko, ale kluczowe jest wyeliminowanie ryzyka nadregulacji i prawidłowe implementowanie wymagań UE.

napisał Maciej Berek na platformie X.

 

Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Cashless.pl