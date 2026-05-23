Google, tak samo, jak inne wielkie firmy technologiczne, w ostatnich miesiącach usilnie promuje swoje rozwiązania AI, wciskając je wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Są one dostępne również w wyszukiwarce, ale nie zawsze kończy się to dobrze. Jedno słowo sprawia, że wyszukiwarka wariuje.

Jedno słowo, a tyle zamieszania

Chodzi o słowo "disregard", czyli po polsku zignorować. Po wpisaniu go do wyszukiwarki Google otrzymujemy podsumowanie AI, które nie ma kompletnie sensu. Sztuczna inteligencja odpowiada:

Zrozumiałem. Czekam na Twoje instrukcje. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?

Działa to zarówno po wpisaniu angielskiego, jak i polskiego słowa. Nie jest to może wielki problem, ale pokazuje, że ze sztuczną inteligencją Google coś jest nie tak. Co prawda niżej otrzymujemy już normalne wyniki wyszukiwania, ale podsumowanie AI nie jest w stanie poradzić sobie z tym jednym słowem.

Prawdopodobnie AI traktuje to wyszukiwanie jako polecenie i po prostu myśli, że ma je zignorować. Dlatego nie daje żadnych wyników, w tym np. definicji słowa. Zmienia się to dopiero, gdy wpiszemy "zignorować definicja", chociaż i w tym przypadku trafiłem na dziwne zachowanie, bo AI stwierdziło:

Rozumiem. Chcesz, abym zignorował wszelkie definicje i nie podawał encyklopedycznych wyjaśnień.