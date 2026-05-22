Anker rozbił bank nowymi słuchawkami. Oto Soundcore Liberty 5 Pro Max

Soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max to najnowsze słuchawki TWS firmy Anker. Od dziesiątek innych dokanałówek wyróżniają się wbudowanym układem Thus AI, odpowiedzialnym za zaawansowane przetwarzanie mowy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:57
Na rynku słuchawek TWS robi się coraz tłoczniej, więc producenci muszą się chwytać nowych sposobów na zdobycie serc i portfeli użytkowników. Wyświetlacze w etui jak w poprzednich Liberty albo w nowych słuchawkach JBL, nie robią już wrażenia, więc Anker wytoczył jeszcze cięższe działa. 

Całą robotę robi układ Thus AI

Firma zaprezentowała flagowe modele Soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max. Główną nowością jest wbudowany układ Thus AI, odpowiadający za inteligentne przetwarzanie dźwięku oraz nieosiągalną dotąd (zdaniem producenta) jakość połączeń głosowych, dostarczaną przez funkcję Whisper Clear.

Słuchawki wykorzystują zaawansowaną matrycę dziesięciu czujników, na którą składa się osiem mikrofonów oraz dwa sensory przewodnictwa kostnego. Taki zestaw z pomocą układ Thus AI na bieżąco izoluje głos użytkownika od otaczającego hałasu, a sensory kostne umożliwiają bezbłędne rejestrowanie mowy nawet przy niższych poziomach głośności. Dodatkowo układ układ Thus AI płynnie obsługuje dwadzieścia komend głosowych do sterowania urządzeniem. Anker deklaruje, że czas reakcji na polecenia wypowiadane przez użytkownika wynosi w tym przypadku poniżej jednej sekundy.

Nowe Liberty obsługują najnowszy standard Bluetooth 6.1 z funkcją Multipoint, a także zapewniają szybkie parowanie dzięki Google Fast Pair oraz lokalizację w sieci Apple Find My. Za wysoką jakość dźwięku klasy Hi-Fi odpowiadają 9,2-milimetrowe przetworniki z membraną wykonaną z wełny i papieru. Opcje personalizacji zapewnia system HearID 5.0, który generuje indywidualny profil dźwiękowy na podstawie krótkiego testu słuchu. Nie zabrakło wsparcia dla Dolby Atmos, producent dodał również funkcję AI Sound Enhancement, która jest w stanie odzyskać nawet 65 procent jakości traconej zazwyczaj w wyniku kompresji Bluetooth. 

System redukcji szumu Adaptive ANC 4.0 przetwarza dane akustyczne aż 384 tysiące razy na sekundę. Nieustannie monitoruje hałas z zewnątrz oraz dźwięki wpadające do ucha, a producent obiecuje skuteczność dwukrotnie wyższą niż w przypadku starszego modelu Liberty 4 Pro.

Największe różnice między dwoma nowymi wariantami widać w konstrukcji przeprojektowanego etui ładującego. Podstawowy model Liberty 5 Pro został wyposażony w dotykowy ekran TFT o przekątnej 0,96 cala umieszczony na przedniej krawędzi. Z kolei wersja Pro Max oferuje znacznie większy, 1,78-calowy wyświetlacz AMOLED na pokrywie. 

Flagowy wariant Pro Max wyróżnia się również funkcją AI Note-Taker, pozwalającą na nagrywanie spotkań i generowanie transkrypcji ze zidentyfikowanymi rozmówcami wprost do aplikacji Soundcore, bez konieczności ciągłego sięgania po smartfon. Obydwie wersje oferują oparte na sztucznej inteligencji tłumaczenie z poziomu słuchawek, jednak w modelu Pro Max można z niego korzystać dodatkowo za pośrednictwem ekranu w etui.

Słuchawki oferują do 6,5 godziny pracy na jednym ładowaniu z włączonym ANC, a etui wydłuża ten czas do łącznych 28 godzin. Konstrukcja słuchawek jest zabezpieczona przed kurzem i strumieniami wody, co potwierdza certyfikat IP55. 

Soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max są już dostępne na wybranych rynkach i sieciach sprzedaży, m.in. na Amazonie. Europejskie ceny ustalono na 179,99 euro (ok. 764 zł) za model podstawowy oraz 249,99 euro (ok. 1060 zł) za wariant Pro Max. Wkrótce nowości Ankera powinny dotrzeć także do polskich sklepów.

słuchawki bluetooth słuchawki z anc soundcore Soundcore Liberty 5 Soundcore Liberty 5 Pro Max Soundcore Liberty 5 Pro
Źródła zdjęć: Anker