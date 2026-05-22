Nowy Realme Watch S5 ma wszystko, kosztuje grosze i jest już w Polsce

Realme pokazało dziś smartfon 16T, ale na tym nie koniec nowości. Równolegle zadebiutował smartwatch, Realme Watch S5, kßóry można od razu kupić w naszym kraju. Urządzenie przyciąga uwagę nie tylko wyglądem, ale też niezłym zestawem funkcji sportowych, które zazwyczaj trafiają do znacznie droższych modeli.

Realme Watch S5 ma dość odważną stylistykę – równo ścięte boki koperty, trochę jak w smartfonie, oraz zauważalnie szeroki bezel. To trochę wbrew trendom, które dążą do zmniejszania ramek wokół wyświetlacza, ale taki wygląd ma swój charakter i przyciąga wzrok.

Koperta ma rozmiar 45,6 mm i grubość 13,45 mm. Została wykonana ze stopu aluminium z plastikowym spodem wykończonym powłoką PVD, a waga całości z 22-milimetrowym, silikonowym paskiem to 49,63 g. Watch S5 dostępny jest w kolorach białym i ciemnoszarym, ma certyfikat wodoszczelności 5ATM, a nawigację ułatwia obrotowa koronka.

W kopertę wkomponowany jest wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli (302 PPI), chroniony przez wytrzymałe szkło Panda Glass. Jasność do 1500 nitów nie jest rekordowa, ale zegarek sprawdzi się w pełnym słońcu.

Realme Watch S5 obsługuje funkcję dyktowania voice-to-text w WhatsApp, rozmowy głosowe w połączeniach Bluetooth i przełączanie rozmów między urządzeniami. Funkcja interkomu Bluetooth umożliwia kontakt z innymi użytkownikami tego samego modelu bez wykorzystania sieci mobilnej w smartfonie.

Realme Watch S5 wyposażony jest też w pięciosystemowy moduł GNSS i obsługuje ponad 110 trybów sportowych z funkcją automatycznego wykrywania chodu i biegu oraz ćwiczeń na orbitreku i ergometrze wioślarskim. W połączeniu z aplikacją na smartfon zegarek daje też dostęp do kursów biegowych, poradników rozciągania, analizy VO2 Max, analizy efektów treningu tlenowego, czasu regeneracji organizmu oraz śledzenia rankingów sportowych.

Nowość Realme nieustannie monitoruje tętno, natlenienie krwi (SpO2), jakość snu, poziom stresu oraz natężenie otaczającego hałasu. Te wskaźniki uzupełniają treningi oddechowe, alerty o konieczności wstania od biurka oraz system śledzenia zdrowia kobiet.

Za czas pracy Realme Watch S5 odpowiada akumulator o pojemności 460 mAh. Zgodnie z deklaracjami producenta zapewnia do 16 dni standardowej pracy lub nawet okrągłe 20 dni działania w konfigurowalnym, lekkim trybie inteligentnym.