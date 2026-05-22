PKO BP właśnie ogłosił. To już za 2 dni

Niedziela pełna niespodzianek w banku PKO BP

Już za dwa dni, czyli w niedzielę (24 maja 2026) bank zostanie chwilowo wyłączony z powodu planowanych prac technicznych. Utrudnienia dotkną zarówno użytkowników serwisów internetowych, jak i aplikacji mobilnej banku. Całe szczęście, wszystkie prace będą przeprowadzane w godzinach nocnych oraz porannych, w związku z czym, część klientów nawet ich nie odczuje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przerwa w PKO BP - 24 maja 2026

W niedzielę, w godzinach 00:01 - 06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. ogłosił bank PKO BP w oficjalnym komunikacie.

Jednocześnie, bank zapewnia, że płatności kartami będą działały bez zakłóceń. Ale należy mieć na uwadze fakt, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Jak uniknąć niedogodności?

Na to jest nadal jeden niezawodny sposób - jeśli tylko to możliwe, to wszystkie ważne transakcje należy wykonać wcześniej.

Przerwa nie tylko w PKO BP