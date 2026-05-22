PKO BP właśnie ogłosił. To już za 2 dni
Klienci PKO BP powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem, jaki bank zamieścił na swojej stronie internetowej. Już za dwa dni nastąpią spore utrudnienia. Bank zaplanował prace techniczne, w związku z czym nastąpi przerwa w jego działaniu. Oto, co warto wiedzieć.
Niedziela pełna niespodzianek w banku PKO BP
Już za dwa dni, czyli w niedzielę (24 maja 2026) bank zostanie chwilowo wyłączony z powodu planowanych prac technicznych. Utrudnienia dotkną zarówno użytkowników serwisów internetowych, jak i aplikacji mobilnej banku. Całe szczęście, wszystkie prace będą przeprowadzane w godzinach nocnych oraz porannych, w związku z czym, część klientów nawet ich nie odczuje.
Przerwa w PKO BP - 24 maja 2026
W niedzielę, w godzinach 00:01 - 06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.
Jednocześnie, bank zapewnia, że płatności kartami będą działały bez zakłóceń. Ale należy mieć na uwadze fakt, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.
Jak uniknąć niedogodności?
Na to jest nadal jeden niezawodny sposób - jeśli tylko to możliwe, to wszystkie ważne transakcje należy wykonać wcześniej.
Przerwa nie tylko w PKO BP
Klienci Credit Agricole także powinni przygotować się na niedogodności w najbliższy weekend. Bank w osobnym komunikacie poinformował, że zaplanował przerwę 23 i 24 maja. W tym czasie, nie zrobimy przelewu, nie zapłacimy BLIK-iem, ani też nie skorzystamy z aplikacji mobilnej.