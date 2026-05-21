Tech

Tysiące osób stracą pracę. Meta tnie etaty na potęgę

Mark Zuckerberg nie ma litości. Jego celem pozostaje branie udziału w wyścigu AI, nawet jeśli odbędzie się to kosztem dużej części załogi.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tysiące osób stracą pracę. Meta tnie etaty na potęgę
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Meta szykuje jedną z większych redukcji zatrudnienia w ostatnich latach. Według informacji redakcji Business Insider e-maile o zwolnieniach trafiły już do tysięcy pracowników firmy, a cięcia mają pomóc spółce w sfinansowaniu coraz większych wydatków na sztuczną inteligencję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z pracą pożegna się około 10% dotychczasowej załogi

Z wewnętrznej wiadomości rozesłanej przez kierownictwo wynika, że redukcja zatrudnienia jest elementem "dalszych działań na rzecz bardziej efektywnego prowadzenia firmy" oraz sposobem na zrównoważenie innych inwestycji. W praktyce chodzi przede wszystkim o AI, które pochłania coraz większą część budżetu właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY043W 14" IPS 60Hz Snapdragon X X1-26-100 16GB 512SSD Windows 11 Profesional, Funkcje AI
Laptop ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY043W 14" IPS 60Hz Snapdragon X X1-26-100 16GB 512SSD Windows 11 Profesional, Funkcje AI
-200 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Laptop DELL Pro 14 PC14250 14" IPS Ultra 5-235U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop DELL Pro 14 PC14250 14" IPS Ultra 5-235U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
-200 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Laptop ASUS V16 V3607VH-RP011W 16" 144Hz Core 5-210H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ASUS V16 V3607VH-RP011W 16" 144Hz Core 5-210H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Advertisement

Pierwsze informacje o nadchodzących zwolnieniach pojawiły się już w marcu. Wtedy spekulowano nawet o redukcji sięgającej 20% całej załogi. Z nowszego majowego memorandum wynika jednak, że skala cięć ma być mniejsza, choć nadal bardzo duża. Pracę może stracić około 8 tysięcy osób, czyli mniej więcej 10% pracowników Meta.

Decyzja ma związek z gigantycznymi inwestycjami. W 2026 roku wydatki kapitałowe wyniosą od 115 do 135 miliardów dolarów. Pieniądze mają wesprzeć zarówno podstawowy biznes firmy, jak i rozwój Meta Superintelligence Labs. Dla porównania, w 2025 roku spółka wydała na ten cel 72,22 miliarda dolarów, więc mówimy o niemal podwojeniu budżetu.

Równolegle firma ma przenosić ponad 7 tysięcy pracowników do nowych projektów związanych z AI, a według agencji Bloomberg zamyka też 6 tysięcy otwartych rekrutacji. Część byłych pracowników zaczęła już publikować wpisy na platformie społecznościowej LinkedIn oraz X, pokazując identyfikatory Meta i potwierdzając, że redukcje faktycznie ruszyły.

Dell S2725QS (27", 4K, 120 Hz)
Image
telepolis
AI Facebook Mark Zuckerberg sztuczna inteligencja Meta masowe zwolnienia
Źródła zdjęć: Shutterstock / Muhammad Aamir Sumsum
Źródła tekstu: Business Insider, Bloomberg, The Verge, oprac. własne