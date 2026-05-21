Fractal ma nowe śmigła. Są eleganckie, wydajne i tanie

Składasz nowy komputer? Zależy Ci na niskich temperaturach i cichej pracy? Nie chcesz dużo wydawać? W takim razie Szwedzi przygotowali coś dla Ciebie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:21
Fractal rozszerza swoje portfolio sprzętu związanego z chłodzeniem komputera. Tym razem padło na przystępne cenowo wentylatory z serii Dynamic 3, które dostaniemy w dwóch wersjach kolorystycznych, dwóch rozmiarach oraz z i bez kolorowego podświetlenia LED.

Postawiono tutaj na 7 łopatek oraz ulepszone łożysko ślizgowe, zachowując standardową grubość 25 milimetrów. W przypadku Fractal Dynamic 3 120 dostajemy prędkość do 2200 RPM przy przepływie powietrza do 63,9 CFM, ciśnieniu do 2,82 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 31,9 dB(A).

Model Dynamic 3 140 jest nieco wolniejszy, ale wydajniejszy i cichszy. Tutaj maksymalna prędkość sięga 1800 RPM, przepływ powietrza to do 76,3 CFM, ciśnienie wynosi do 2,61 mmH2O, a maksymalna głośność nie przekracza 30,8 dB(A). Identycznie wygląda to dla wersji ARGB LED. Sprawdzą się one więc zarówno w obudowie, jak i na radiatorze lub chłodnicy.

Oprócz tego wszystkie wentylatory można łączyć szeregowo, a do sklepów trafi też wersja z odwróconą cyrkulacją powietrza - przydatna zwłaszcza w obudowach typu akwarium. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

  • Dynamic 3 120 mm (Czarny) - 11,99 euro, czyli ok. 49 złotych
  • Dynamic 3 120 mm Reverse (Czarny) - 11,99 euro, czyli ok. 49 złotych
  • Dynamic 3 120 mm Reverse (Biały) - 11,99 euro, czyli ok. 49 złotych
  • Dynamic 3 140 mm (Czarny) - 13,99 euro, czyli ok. 59 złotych
  • Dynamic 3 120 mm RGB (Czarny) - 14,99 euro, czyli ok. 65 złotych
  • Dynamic 3 120 mm RGB (Biały) - 14,99 euro, czyli ok. 65 złotych
  • Dynamic 3 120 mm Reverse RGB (Czarny) - 14,99 euro, czyli ok. 65 złotych
  • Dynamic 3 120 mm Reverse RGB (Biały) - 14,99 euro, czyli ok. 65 złotych
  • Dynamic 3 140 mm RGB (Czarny) - 16,99 euro, czyli ok. 75 złotych
  • Dynamic 3 140 mm RGB (Biały) - 16,99 euro, czyli ok. 75 złotych
  • Dynamic 3 120 mm RGB Trójpak (Czarny) - 39,99 euro, czyli ok. 169 złotych
  • Dynamic 3 140 mm RGB Trójpak (Czarny) - 44,99 euro, czyli ok. 195 złotych
Źródła zdjęć: Fractal
Źródła tekstu: Fractal, oprac. własne