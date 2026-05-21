Action wyprzedaje za grosze. Już mam odciski od biegania do sklepu
Daruję Wam jednak zdjęcie moich stóp po maratonach do Action. Tym razem jednak naprawdę się opłaca nie tylko biec, ale wręcz kupić bilet, aby dojechać do sklepu. A to dlatego, że promocja jest na tanie słuchawki z ANC.
A dokładniej na model Solix SL-700, który możecie kupić za jedyne 34,95 zł. Jak na słuchawki TWS same w sobie są tanie. Jednak tu mamy ANC, czyli aktywną redukcję szumów o 25 dB. Są to więc jedne z najtańszych na polskim rynku słuchawek, które nie tylko grają, ale i tłumią dźwięki otoczenia.
Solix SL-700 z redukcją szumów za grosze
To jednak nie koniec ich zalet. Otóż wbudowane etui ma w sobie dość energii, żeby zapewnić im do 35 godzin słuchania muzyki. Dodatkowo łączą się one ze smartfonem dzięki Bluetooth 6.0.
Mamy więc do czynienia ze świetną wakacyjną ofertą na słuchawki, których można używać w sytuacjach, w których balibyśmy się, że stracimy znacznie droższy zestaw. Czy to podczas wakacyjnych szaleństw, czy podczas wakacyjnych remontów i budów. A przy okazji ograniczą one hałasy docierające do naszych uszu. Jak na 34,95 zł to absurdalnie dobra oferta.