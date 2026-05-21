Zupełnie nowy smartfon Samsunga. Czwarty model zmieni wszystko

Samsung planuje ważne zmiany w swojej ofercie na przyszły rok. Rodzina flagowych smartfonów powiększy się o dodatkowe urządzenie.


MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:03
Nietypowy rozmiar ekranu

W 2027 roku seria Galaxy S27 ma się składać z czterech urządzeń. Do wariantów podstawowego, Plus i Ultra dołączy wersja Pro. Koreański portal ETnews informuje, że Samsung Galaxy S27 Pro otrzyma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,47 cala. To zupełnie nowy rozmiar w historii flagowców tego producenta.

Ekran będzie większy niż w modelu bazowym, ale mniejszy od wersji Plus. Tegoroczny Galaxy S26 ma panel o przekątnej 6,27 cala. Model Galaxy S26+ oferuje przestrzeń roboczą o wielkości 6,66 cala. Wersja Pro połączy poręczną formę z bardzo silną specyfikacją. Urządzenie zaoferuje funkcje z wariantu Ultra, ale bez obsługi rysika S Pen.

Zmiana rynkowej strategii

Samsung od dłuższego czasu opierał ofertę na trzech flagowcach. Wprowadzenie czwartego telefonu to odpowiedź na rynkową stagnację. Producent chce poszerzyć wybór dla klientów i zachęcić ich do wymiany sprzętu. Przypomina to działania firmy Apple, która od lat sprzedaje cztery wersje swoich najdroższych telefonów.

Nowy układ w serii Galaxy S ma ożywić popyt. Ubiegłoroczny eksperyment z cienkim modelem Galaxy S25 Edge o przekątnej 6,56 cala nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Firma wycofała się z tamtego pomysłu. Teraz stawia na wariant Pro z podzespołami najwyższej klasy.

Aparaty z najdroższego wariantu

Znany informator Ice Universe opublikował nowe dane o aparatach. Galaxy S27 Pro otrzyma aparat główny i ultraszerokokątny z modelu Galaxy S27 Ultra. Samsung ma wykorzystać do tego całkowicie nowe matryce. Główny aparat zrobi zdjęcia w rozdzielczości 200 Mpix, ultraszerokokątny zaoferuje 50 Mpix.

Inny będzie natomiast teleobiektyw. Według przecieków z serwisu Weibo, smartfon może otrzymać moduł o rozdzielczości 50 Mpix z 3,5-krotnym przybliżeniem optycznym w nowej technologii ALoP. Koreański bloger Yeux1122 dodaje, że smartfon otrzyma także większą baterię.

Mały to niekoniecznie tani. Cena Galaxy S27 Pro w podstawowej konfiguracji wyniesie prawdopodobnie około 1100 dolarów (ok. 4000 zł). Może się to przełożyć na cenę w Polsce znacznie przekraczającą 5000 zł.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ETNews, Ice Universe / X, Phone Arena, Android Authority