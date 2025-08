Galaxy S26 Edge czy Xperia 1 VII? Czytelnicy wybrali zwycięzcę

Samsung Galaxy S25 Edge to przedstawiciel zupełnie nowej serii ultracienkich smartfonów koreańskiego producenta. Odchudzenie urządzenia miało wpływ również na zaplecze fotograficzne. Model ten został wyposażony w dwa tylne aparaty, główny o rozdzielczości 200 Mpix (jak w modelu Galaxy S25 Ultra ) oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix .

Fotopojedynek koreańsko-japoński

W lipcu 2025 roku opublikowaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL fotopojedynek mający na celu sprawdzenie, który smartfon robi lepsze zdjęcia : Samsung Galaxy s25 Edge czy Sony Xperia 1 VII. Ze względu na to, że koreańskie urządzenie ma z tyłu tylko dwa aparaty, nie brałem pod uwagę teleobiektywu w Xperii. Nie byłoby go z czym porównywać .

Choć sam mam swojego faworyta, z którego zdjęcia bardziej do mnie przemawiają, o werdykt poprosiłem Czytelników . Oddając swój głos w ankiecie, wskazali oni smartfon robiący lepsze zdjęcia. By niczego nie sugerować, w fotopojedynku nie podałem, które zdjęcia pochodzą z którego smartfonu, podpisując je jako "smartfon lewy" i "smartfon prawy" .

Który smartfon jest który? Czytelnicy w komentarzach czasem trafnie wskazywali, co się kryje pod Smartfonem lewym, a co pod prawym. Innym z kolei się to nie udało (wskazywali odwrotnie). A jak jest w rzeczywistości? Odpowiedź poniżej.