To ideał dla fanów kawy i motoryzacji. Nie zgadniesz kto go zrobił

Nawet najgłośniejszy ekspres do kawy jest niczym wobec warkotu silnika motocykla. Ale mogą próbować. BMW poszło jednak inną ścieżką. Zamiast stawiać na głośność wybrało kształt motocyklowego silnika. A dokładniej modelu BMW R 18 Big Boxer, który stał się bazą do stworzenia niezwykłego ekspresu do kawy. Jak on działa?