Miała być szybka blokada konta, skończyło się wielką katastrofą

Kobieta zaproponowała szybkie rozwiązanie problemu, który najpierw wymyśliła

Ten typ oszustwa telefonicznego niestety staje się coraz bardziej popularny. To już wręcz plaga w niektórych regionach kraju. Na własnej skórze przekonała się o bolesnych skutkach takiego przekrętu 44-letnia mieszkanka z Ostrołęki. Zadzwoniła do niej kobieta, która podała się za pracownicę banku. Brzmiała bardzo wiarygodnie i poinformowała kobietę, że ktoś próbował wykonać nieautoryzowany przelew z jej konta w jej imieniu. Na to ratunek jest tylko jeden - należy jak najszybciej konto zablokować.