Kolejne pilne ostrzeżenie: ta wiadomość nie pochodzi od BLIK-a

Nie klikaj w linki, nie podawaj żadnych danych, masz do czynienia z oszustwem! Ta wiadomość nie pochodzi od BLIKA. Nie rozsyłamy żadnej masowej korespondencji ani do użytkownika BLIKA, ani do innych osób, w sprawie aktualizacji konta.

- czytamy na oficjalnej stronie usługi.