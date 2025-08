Media Expert szokuje. Tylko dzisiaj za 29,99 zł i to znanej firmy

Tym razem sklep Media Expert przecenił budżetowe słuchawki BASEUS Bowie WM02 , dzięki i tak tanie już urządzenie stało się jeszcze tańsze. Można wręcz powiedzieć, że aktualnie są one śmiesznie tanie.

BASEUS Bowie WM02 w promocji

BASEUS Bowie WM02 to słuchawki budżetowe. Normalnie ich cena to około 69 zł. Jednak w aktualnej promocji Media Expert możecie je kupić za mniej niż połowę tej ceny. Właśnie teraz są one dostępne za jedyne 29,99 zł, ale trzeba się spieszyć. Promocja kończy się dzisiaj (6 sierpnia) o godzinie 23:59.