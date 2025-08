Trybunał UE z ważnym wyrokiem. Zwłoka może cię srogo kosztować

Oszustwo musisz zgłosić bez zwłoki

TSUE zajął się sprawą jednego Francuza, który w 2017 roku miał otrzymać kartę płatniczą od Veracash SAS. Od marca do maja 2017 roku za jej pomocą dokonywano płatności. Rzecz w tym, że właściciel karty twierdzi, że nigdy jej nie dostał, a tym samym nie on odpowiada za transakcje. Domagał się zwrotu środków.

Wniosek mężczyzny został odrzucony najpierw przez jeden sąd, a później również przez sąd apelacyjny. W obu przypadkach uznano, że o wypłatach środków z konta nie poinformował "bez zbędnej zwłoki". Sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który zadał w tej sprawie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . Ten w końcu wydał opinię.

TSUE uznał, że użytkownik usługi płatniczej jest co do zasady pozbawiony prawa do zwrotu, jeśli o nieautoryzowanych transakcjach nie powiadomił bez zbędnej zwłoki. Zdaniem Trybunały nie ma znaczenia, że dokonał tego w ciągu 13 miesięcy, czyli w zgodzie z obowiązującymi przepisami.