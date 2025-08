To nie żart. Windows zrobił klapki. To będzie hit

Gadżet (nie tylko) dla geeka

Jak donosi portal The Verge pracownicy Microsoft sugerują powstanie limitoranej edycji crocsów z motywem Windows XP. Co ciekawe, klapki będą też zawierać elementy z charakterystycznymi motywami tego systemu. To między innymi Pan Spinacz z MS Office, wskaźnik myszy czy logo MSN. Same klapki będą za to nawiązywać swoim wyglądem do słynnej tapety z Windows XP. Ale atrakcji jest więcej.