Action rzucił elektronikę za niecałe 5 zł. To dobrze wydane pieniądze

Mała rzecz, a niezbędna

Chyba nie ma osoby, która by nie zgubiła kabla, ani też nie irytowała się, że nie ma go właśnie pod ręką. To tego rodzaju sprzęt, który nie kosztuje wiele, a jest w stanie zaoszczędzić wiele nerwów. Podczas wakacyjnych wyjazdów ładujemy nasze urządzenia nie tylko my, ale także nasze dzieci lub inni pasażerowie auta, albo goście, którzy wpadli do nas w odwiedziny. Kable mają to jednak do siebie, że łatwo się psują lub zwyczajnie gubią. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zostawił nigdy kabla w hotelu lub na kwaterze.