OnePlus 15 będzie całkiem inny. Duża zmiana po trzech latach

Kolejnym modelem z flagowej serii producenta ma być OnePlus 15 , co oznacza pominięcie modelu OnePlus 14. Nie to jest jednak najważniejsze, lecz kluczowe zmiany dotyczące wyglądu telefonu.

Z nowych doniesień Digital Chat Station wynika, że OnePlus 15 odejdzie od charakterystycznej, okrągłej wyspy aparatów , zajmującej dużą część tylnej obudowy. Taka stylistyka pojawiła się wraz z modelem OnePlus 11 w 2023 roku i w nieznacznie zmienionej formie przetrwała do OnePlus 13 . Duży, okrągły moduł aparatów miał podkreślać fotograficzne możliwości telefonu, stał się wręcz elementem rozpoznawalnym topowych modeli OnePlus, ale z drugiej strony – trochę się opatrzył, tym bardziej że bardzo podobne z wyglądu moduły zaczęły pojawiać się w co drugim telefonie, nawet w budżetowcach.

Teraz OnePlus zaplanował zmianę – wyspa ma kształt kwadratu z zaokrąglonymi rogami, z dwoma obiektywami umieszczonymi w jednej linii jeden nad drugim oraz trzecim pośrodku obok nich. We flagowej serii będzie to zauważalne odświeżenie, choć już wcześniej podobna stylistyka zagościła w kompaktowym modelu OnePlus 13S. Kształt wyspy nasuwa oczywiste skojarzenia z iPhone’ami, a także niektórymi telefonami Xiaomi, trudno uznać go więc za oryginalny i odświeżający,