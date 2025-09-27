Gratka dla fanów piłki nożnej. Do zgarnięcia jest EA Sports FC 26

Chyba każdy gracz kojarzy kultową serię gier FIFA zapoczątkowaną w 1993 roku i skierowaną do entuzjastów futbolu. Kilka lat temu została ona przemianowana na EA Sports FC, a tak się składa, że najnowszą odsłonę można zgarnąć za darmo. Wystarczy odrobina wiedzy o polskiej piłce nożnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzeba się śpieszyć, czasu złoszenia jest mało

XBOX Polska oraz serwis Meczyki.pl przygotowały ciekawy konkurs. Wystarczy wejść TUTAJ i odpowiedzieć na konkursowe pytanie - "W historii reprezentacji Polski było wielu piłkarzy z Poznania i Warszawy. Który z nich Twoim zdaniem najlepiej pasuje do hasła „Score More With Xbox i dlaczego?" Tylko najbardziej kreatywne odpowiedzi przechodzą dalej.

Kolejny etap to już sama przyjemność, bo sportowy quiz i drużynowa rywalizacja w EA Sports FC 26 na konsoli Xbox Series S. Na koniec zostaje pokazanie, że nie tylko cyfrowa, ale i fizyczna forma ma znaczenie - uczestnicy pokażą swoje umiejętności w żonglerce piłką.

Pełen regulamin dostępny jest TUTAJ. Czas na zgłoszenia jest od dzisiaj do 29 września. W akcji mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Dodatkowo XBOX Polska szykuje dodatkowe nagrody dla biorących udział, czyli 3-miesięczne subskrypcje Xbox Game Pass.