Gratka dla fanów piłki nożnej. Do zgarnięcia jest EA Sports FC 26
Nie da się zaprzeczyć, że obecne ceny gier na konsole są dość wysokie. Zamiast czekać miesiącami na promocje mamy dla Was lepszą opcję - konkurs.
Chyba każdy gracz kojarzy kultową serię gier FIFA zapoczątkowaną w 1993 roku i skierowaną do entuzjastów futbolu. Kilka lat temu została ona przemianowana na EA Sports FC, a tak się składa, że najnowszą odsłonę można zgarnąć za darmo. Wystarczy odrobina wiedzy o polskiej piłce nożnej.
Trzeba się śpieszyć, czasu złoszenia jest mało
XBOX Polska oraz serwis Meczyki.pl przygotowały ciekawy konkurs. Wystarczy wejść TUTAJ i odpowiedzieć na konkursowe pytanie - "W historii reprezentacji Polski było wielu piłkarzy z Poznania i Warszawy. Który z nich Twoim zdaniem najlepiej pasuje do hasła „Score More With Xbox i dlaczego?" Tylko najbardziej kreatywne odpowiedzi przechodzą dalej.
Kolejny etap to już sama przyjemność, bo sportowy quiz i drużynowa rywalizacja w EA Sports FC 26 na konsoli Xbox Series S. Na koniec zostaje pokazanie, że nie tylko cyfrowa, ale i fizyczna forma ma znaczenie - uczestnicy pokażą swoje umiejętności w żonglerce piłką.
Pełen regulamin dostępny jest TUTAJ. Czas na zgłoszenia jest od dzisiaj do 29 września. W akcji mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Dodatkowo XBOX Polska szykuje dodatkowe nagrody dla biorących udział, czyli 3-miesięczne subskrypcje Xbox Game Pass.
Autopromocja - Telepolis.pl i Meczyki.pl to część OV Grupa