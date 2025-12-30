Telewizja i VoD

Netflix ma nowy hit. Fani serialu "Squid Game" będą mile zaskoczeni

Netflix pod koniec roku kusi nie tylko kryminałami. Równie dobrze na platformie sprawdzają się produkcje katastroficzne, okraszone elementami science-fiction. Koreańska "Wielka powódź" jest na to doskonałym przykładem. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:21
"Wielka powódź" czyli świat zagrożony 

"Wielka powódź" przyciąga widzów zarówno dynamiczną akcją, jak i gwiazdorską obsadą. To kolejna produkcja, która wpisuje się w rosnący trend popularności filmów koreańskich na platformie streamingowej. Świadczy także o tym, że wciąż wysoce cenimy sobie gatunek kina katastroficznego z elementami science fiction.

"Ostatni dzień ludzkości na ziemi"

Fabuła jest dość przewidywalna - skupia się na motywie walki o śmierć i życie w zalanym powodzią mieszkaniu. Opowiada historię badaczki sztucznej inteligencji An-ny, która próbując przetrwać z synem, odkrywa, że jest kluczową postacią w tajnym projekcie, mającym ocalić ludzkość.

To ten rodzaj filmu, który w krótkim czasie zwrócił na siebie uwagę widzów na całym świecie. "Wielka powódź" (jej premiera na Netflixie odbyła się 18 grudnia) niemal natychmiast znalazła się w czołówce najchętniej oglądanych filmów na platformie. Co więcej, tytuł szybko awansował także do ścisłej czołówki globalnego rankingu, rywalizując chociażby z ponadczasowym "Grinchem".

Wprawne oka fana kultowego serialu "Squid game" dostrzeże na ekranie postać Parka Hae-soo, aktora znanego fanom tej Netflixowej serii. W "Squid game" wcielił się on w rolę Cho Sang-woo, niezwykle inteligentnego gracza z numerem 218. Obok niego, w filmie "Wielka powódź" zobaczymy aktorkę Kim Da-mi, znaną z wielu południowokoreańskich produkcji.

