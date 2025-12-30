Netflix ma nowy hit. Fani serialu "Squid Game" będą mile zaskoczeni

"Wielka powódź" czyli świat zagrożony

"Wielka powódź" przyciąga widzów zarówno dynamiczną akcją, jak i gwiazdorską obsadą. To kolejna produkcja, która wpisuje się w rosnący trend popularności filmów koreańskich na platformie streamingowej. Świadczy także o tym, że wciąż wysoce cenimy sobie gatunek kina katastroficznego z elementami science fiction.

"Ostatni dzień ludzkości na ziemi"

Fabuła jest dość przewidywalna - skupia się na motywie walki o śmierć i życie w zalanym powodzią mieszkaniu. Opowiada historię badaczki sztucznej inteligencji An-ny, która próbując przetrwać z synem, odkrywa, że jest kluczową postacią w tajnym projekcie, mającym ocalić ludzkość.

To ten rodzaj filmu, który w krótkim czasie zwrócił na siebie uwagę widzów na całym świecie. "Wielka powódź" (jej premiera na Netflixie odbyła się 18 grudnia) niemal natychmiast znalazła się w czołówce najchętniej oglądanych filmów na platformie. Co więcej, tytuł szybko awansował także do ścisłej czołówki globalnego rankingu, rywalizując chociażby z ponadczasowym "Grinchem".