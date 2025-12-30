Wielkie porządki w Orange TV. Do oferty wpadło 18 nowych kanałów

Zmiany w Telewizji od Orange

To nie jest zwykła aktualizacja, a efekt zmian na polskim rynku. Niektórzy nadawcy wycofali się z naszego kraju, więc Orange musiał szybko zareagować. Z oferty zniknęły między innymi kultowe kanały MTV, ale w ich miejsce wskoczyła cała masa nowej muzyki.

Muzyczna lawina w dekoderach

Fani teledysków nie powinni narzekać na brak wyboru. Operator postawił na mocną segmentację muzyczną. Do dyspozycji mamy teraz kanały dedykowane konkretnym dekadom: Music 80s, Music 90s oraz Music 00s. Może to być świetna wiadomość dla osób, które czują nostalgię za brzmieniami z przełomu wieków.

Dla szukających nowocześniejszych rytmów dodano stacje z serii Music Box, w tym wersje Dance, Hits oraz zmysłowe Music Box Sexy. Fanów energii prosto ze sceny ucieszy z kolei Music Live. Ten kanał skupia się na transmisjach z koncertów i festiwali.

Coś dla fanów kina i najmłodszych

Wielbiciele seriali i dobrych historii również dostali coś nowego. Do oferty dołączył kanał FilMax Cafe, który stawia na thrillery i kryminały z wyższej półki. Z kolei TVC Super dostarczy polskim widzom znane kabarety oraz autorskie programy rozrywkowe. Miłośnicy klasycznego humoru powinni natomiast zerknąć na Comedy Channel Extra.

Najmłodsi widzowie mogą teraz spędzać czas przy Junior Channel. To bezpieczne bajkowe królestwo dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ciekawostką jest też Pixel TV HD, który łączy świat anime z produkcjami live-action. To propozycja dla młodych duchem, szukających barwnych i szybkich opowieści.

Przyroda w 4K i rzetelne informacje

Jedną z najjaśniejszych nowości jest Love Nature 4K. To kanał dokumentalny, który pokazuje dziką przyrodę w wysokiej rozdzielczości. Wiele programów posiada polskiego lektora, co znacznie ułatwia oglądanie egzotycznych wypraw całej rodzinie.