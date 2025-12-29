Bank Pekao zmienił zasady. Szybsza aktywacja i logowanie

Bank Pekao udostępnił klientom nową, prostą metodę aktywacji aplikacji PeoPay – skierowaną do osób korzystających z obsługi w oddziałach, gdzie można przeprowadzić cały proces. Dzięki weryfikacji tożsamości klienta przez doradcę aktywacja PeoPay została skrócona do minimum formalności. Klient opuszcza oddział z aktywną aplikacją i może zacząć korzystać z konta przez telefon.

Nowe rozwiązanie uzupełnia dwie dotychczas dostępne metody aktywacji – przy użyciu eDowodu lub za pomocą aktywnej aplikacji PeoPay na innym urządzeniu. Dotychczasowa ścieżka, polegająca na wprowadzeniu kodu otrzymanego podczas automatycznego połączenia z banku, pozostaje dostępna dla osób, które nie posiadają eDowodu lub aktywnej aplikacji.

Szybsze logowanie do serwisu Pekao24 dzięki aplikacji

Oprócz nowych sposobów aktywacji aplikacji PeoPay klienci mogą również potwierdzać logowanie do serwisu internetowego Pekao24 bez konieczności wpisywania hasła na zaufanym urządzeniu. Wystarczy zatwierdzić logowanie w aplikacji PeoPay na telefonie. Bank Pekao przekonuje, że rozwiązanie to jest wygodne, a jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo. Nawet jeśli numer klienta i hasło trafią w niepowołane ręce, dostęp do konta bez potwierdzenia w aplikacji jest niemożliwy.

Nowy sposób logowania można aktywować podczas dodawania urządzenia do zaufanych w serwisie Pekao24 lub w ustawieniach bezpieczeństwa po zalogowaniu.