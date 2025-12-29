Bezpieczeństwo

Bank Pekao zmienił zasady. Szybsza aktywacja i logowanie

Bank Pekao udostępnił nową metodę aktywacji aplikacji mobilnej PeoPay. Dodatkowo wprowadził możliwość potwierdzania logowania do serwisu internetowego Pekao24 wyłącznie za pomocą aplikacji PeoPay.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank Pekao zmienił zasady. Szybsza aktywacja i logowanie

Bank Pekao udostępnił klientom nową, prostą metodę aktywacji aplikacji PeoPay – skierowaną do osób korzystających z obsługi w oddziałach, gdzie można przeprowadzić cały proces. Dzięki weryfikacji tożsamości klienta przez doradcę aktywacja PeoPay została skrócona do minimum formalności. Klient opuszcza oddział z aktywną aplikacją i może zacząć korzystać z konta przez telefon.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe rozwiązanie uzupełnia dwie dotychczas dostępne metody aktywacji – przy użyciu eDowodu lub za pomocą aktywnej aplikacji PeoPay na innym urządzeniu. Dotychczasowa ścieżka, polegająca na wprowadzeniu kodu otrzymanego podczas automatycznego połączenia z banku, pozostaje dostępna dla osób, które nie posiadają eDowodu lub aktywnej aplikacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Koszyk na bidon ELITE Custom Race X Czarno-czerwony
Koszyk na bidon ELITE Custom Race X Czarno-czerwony
0 zł
48.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 48.99 zł
Waga kuchenna ŁUCZNIK PT 852 Przyprawy
Waga kuchenna ŁUCZNIK PT 852 Przyprawy
0 zł
41.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 41.99 zł
Okap AKPO WK-9 Feniks Slim Glass 60 Inox/Czarne szkło
Okap AKPO WK-9 Feniks Slim Glass 60 Inox/Czarne szkło
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Advertisement

Szybsze logowanie do serwisu Pekao24 dzięki aplikacji

Oprócz nowych sposobów aktywacji aplikacji PeoPay klienci mogą również potwierdzać logowanie do serwisu internetowego Pekao24 bez konieczności wpisywania hasła na zaufanym urządzeniu. Wystarczy zatwierdzić logowanie w aplikacji PeoPay na telefonie. Bank Pekao przekonuje, że rozwiązanie to jest wygodne, a jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo. Nawet jeśli numer klienta i hasło trafią w niepowołane ręce, dostęp do konta bez potwierdzenia w aplikacji jest niemożliwy.

Nowy sposób logowania można aktywować podczas dodawania urządzenia do zaufanych w serwisie Pekao24 lub w ustawieniach bezpieczeństwa po zalogowaniu.

Podczas logowania do Pekao24 wyświetla się ekran z numerem klienta. Po potwierdzeniu logowania, klient otrzymuje powiadomienie w aplikacji PeoPay. Poprawna weryfikacja tożsamości pozwala na automatyczne zalogowanie do serwisu.

Image
telepolis
pekao Pekao24 peopay bank pekao
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bank Pekao