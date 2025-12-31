TikTok ma ambitne plany. Firma wyda aż 51 miliardów złotych na AI
Jensen Huang z pewnością zaciera już ręce. Chociaż Pekin gardzi zachodnim sprzętem, to tamtejsze firmy mówią wprost - potrzebujemy go i to dużo.
ByteDance, chiński gigant stojący za TikTokiem, szykuje się do jednego z największych zakupów sprzętu AI na świecie. Spółka planuje w 2026 roku wydać aż 100 miliardów renminbi na układy NVIDIA H200, co po przeliczeniu daje około 51 miliardów złotych. Taki ruch znacząco powiększy już i tak ogromne zapasy akceleratorów AI, które firma posiada.
TikTok bez NVIDII nie byłby w stanie działać
Jak podaje South China Morning Post, tylko w 2025 roku ByteDance wydało na układy NVIDII ok. 85 miliardów renminbi. To pokazuje, że tempo inwestycji rośnie, a przyszłoroczny budżet będzie jeszcze większy. Nie jest to zaskoczeniem, bo ByteDance należy do ścisłej czołówki firm AI w Chinach i coraz częściej stawiany jest na równi z Tencentem. Potwierdza to niedawna wycena spółki na poziomie 500 miliardów dolarów.
Sytuacja jest jednak daleka od prostej. Chiny nie mogą (oficjalnie) importować najnowszej generacji układów Blackwell, ale administracja USA dopuściła sprzedaż modeli opartych na architekturze Hopper. Po tej decyzji chiński rząd miał nawet zorganizować spotkania z największymi firmami technologicznymi, w tym ByteDance, aby dokładnie oszacować ich zapotrzebowanie i umożliwić realizację transakcji.
Równocześnie Pekin mocno naciska na technologiczne uniezależnienie się od Zachodu. Oficjalna linia zakłada ograniczanie użycia zagranicznego krzemu i zastępowanie go lokalnymi rozwiązaniami. W ten trend wpisuje się również ByteDance, które pracuje nad własnymi akceleratorami AI we współpracy z Broadcomem i TSMC. Według nieoficjalnych informacji pierwsze takie układy miałyby zadebiutować w 2026 roku.
Oczywiście nie ma przepisów, których nie da się obejść. Już około rok temu firma zaczęła wynajmować moce obliczeniowe w zagranicznych chmurach. To pokazuje, jak kluczowa dla ByteDance jest infrastruktura obliczeniowa. TikTok to w praktyce potężny silnik inferencyjny, który potrzebuje zaawansowanej sztucznej inteligencji do wszystkiego, od personalizacji sekcji For You, przez systemy reklamowe, po moderację treści.