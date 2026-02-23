Tech

Europa na ratunek. Produkcja zwiększy się aż o 50%

Holenderski gigant z dużym przełomem. Zwiększenie mocy źródła światła w maszynach EUV znacząco podniesie wydajność produkcji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Europa na ratunek. Produkcja zwiększy się aż o 50%

Branża półprzewodników wchodzi w kolejną fazę boomu, który tym razem napędzają nie producenci elektroniki użytkowej, ale przede wszystkim firmy projektujące układy dla centrów AI. W efekcie najwięksi gracze, tacy jak TSMC, od miesięcy mierzą się z brakami mocy produkcyjnych. Rozbudowa fabryk trwa, ale to proces kosztowny i czasochłonny. Na szczęście na horyzoncie jest inne, przełomowe rozwiązanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z narzędzi tej firmy korzysta również Samsung oraz Intel

Holenderski ASML, kluczowy dostawca maszyn litograficznych EUV, pracuje nad zwiększeniem mocy źródła światła w swoich systemach. Jak wynika z doniesień agencji Reuters, firmie udało się podnieść moc z 600 W do nawet 1000 W. W praktyce ma to zwiększyć liczbę przetwarzanych wafli krzemowych z 220 do 330 na godzinę. Co najważniejsze, wzrost wydajności ma nastąpić bez proporcjonalnego zwiększenia kosztów produkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Drukarka 3D CREALITY Halot-Mage S Wi-Fi, LAN
Drukarka 3D CREALITY Halot-Mage S Wi-Fi, LAN
0 zł
1621.51 zł - najniższa cena
Kup teraz 1621.51 zł
Drukarka 3D ANYCUBIC Kobra S1
Drukarka 3D ANYCUBIC Kobra S1
0 zł
1411.4 zł - najniższa cena
Kup teraz 1411.4 zł
Drukarka 3D ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro Wi-Fi
Drukarka 3D ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro Wi-Fi
0 zł
1881.45 zł - najniższa cena
Kup teraz 1881.45 zł
Advertisement

Jeśli te założenia się potwierdzą, mówimy o ponad 50% wzroście wydajności w perspektywie niespełna dekady, bez konieczności budowy nowych cleanroomów czy instalowania dodatkowych, kosztownych systemów. To scenariusz, który może znacząco złagodzić obecne wąskie gardła w łańcuchu dostaw i poprawić dostępność najbardziej zaawansowanych układów scalonych.

Oczywiści ekluczowe będzie wdrożenie nowego rozwiązania w istniejących fabrykach. ASML oferuje swoim klientom pakiety modernizacyjne pozwalające zwiększyć wydajność bez wymiany całej maszyny. Starsze acz wciąż popularne modele, takie jak NXE:3400C czy NXE:3400D, napotykały bowiem ograniczenia termiczne przy wyższych mocach.

Ruch ASML ma również wymiar strategiczny

Holenderska firma od lat ma dominującą pozycję w tej branży, ale presja rośnie. Chiny inwestują ogromne środki w rozwój własnych technologii, a na rynku pojawiają się nowi gracze. Wśród nich wymienia się m.in. amerykański startup Substrate, który pracuje nad alternatywnym podejściem opartym na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego o krótszej długości fali, generowanym przez akcelerator cząstek.

Jeżeli jednak ASML faktycznie wdroży kilowatowe źródło światła EUV na szeroką skalę, może to jeszcze bardziej umocnić ich pozycję i jednocześnie odblokować moce produkcyjne w całym sektorze. W czasie, gdy popyt na układy AI bije kolejne rekordy, nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności może okazać się kluczowy dla dalszego rozwoju rynku.

Image
telepolis
AI Europa sztuczna inteligencja tsmc Holandia produkcja układów półprzewodnikowych produkcja układów scalonych ASML
Zródła zdjęć: ASML
Źródła tekstu: Reuters, Wccftech, oprac. własne