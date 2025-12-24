Dyrektor kreatywny Cyberpunk 2 broni decyzji o przejściu na UE5

Igor Sarzyński, który jest dyrektorem kreatywnym w CD Projekt RED i aktualnie zajmuje się drugą częścią Cyberpunka, opublikował ciekawy wpis na platformie Bluesky. Odnosi się w nim do dwóch kwestii związanych z grami polskiego studia.

Windy w Cyberpunk 2077

Niektórzy gracze wysnuli teorię, że windy w Cyberpunk 2077 są tak naprawdę ukrytymi ekranami ładowania. W ten sposób CD Projekt RED miało rozwiązać problem ładowania lokalizacji. Rzecz w tym, że to nieprawda, a tak przynajmniej twierdzi Sarzyński.

Nie, windy w cyberpunku nie są „sprytnie ukrytymi ekranami ładowania”. Naprawdę uważasz, że można przemierzyć całe miasto i wejść do ogromnego kompleksu bez ekranów ładowania, ale musimy stosować sztuczki z windą, aby załadować penthouse? Winda tam jest, ponieważ ma to sens. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ją uczynić przezroczystą. Ten silnik to cud. Nie będę tolerował oszczerstw. napisał dyrektor kreatywny w CDP.

Niedawno Sarzyński odniósł się też do kwestii przejścia na Unreal Engine 5. Wiemy, że na tym silniku powstaną zarówno Wiedźmin 4, jak i Cyberpunk 2. Nie wszyscy gracze są z tego faktu zadowoleni. Część z nich podnosi argument o problemach z optymalizacją UE5. Jednak dyrektor kreatywny w CD Projekt RED broni tej decyzji.

Chcemy robić gry, a nie silniki do nich. napisał.