Dyrektor kreatywny Cyberpunk 2 broni decyzji o przejściu na UE5

Igor Sarzyński, dyrektor kreatywny w CD Projekt RED, odniósł się do kwestii przejścia na Unreal Engine 5 oraz wind w Cyberpunk 2077.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:36
Igor Sarzyński, który jest dyrektorem kreatywnym w CD Projekt RED i aktualnie zajmuje się drugą częścią Cyberpunka, opublikował ciekawy wpis na platformie Bluesky. Odnosi się w nim do dwóch kwestii związanych z grami polskiego studia.

Windy w Cyberpunk 2077

Niektórzy gracze wysnuli teorię, że windy w Cyberpunk 2077 są tak naprawdę ukrytymi ekranami ładowania. W ten sposób CD Projekt RED miało rozwiązać problem ładowania lokalizacji. Rzecz w tym, że to nieprawda, a tak przynajmniej twierdzi Sarzyński.

Nie, windy w cyberpunku nie są „sprytnie ukrytymi ekranami ładowania”. Naprawdę uważasz, że można przemierzyć całe miasto i wejść do ogromnego kompleksu bez ekranów ładowania, ale musimy stosować sztuczki z windą, aby załadować penthouse? Winda tam jest, ponieważ ma to sens. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ją uczynić przezroczystą. Ten silnik to cud. Nie będę tolerował oszczerstw.

napisał dyrektor kreatywny w CDP.

Niedawno Sarzyński odniósł się też do kwestii przejścia na Unreal Engine 5. Wiemy, że na tym silniku powstaną zarówno Wiedźmin 4, jak i Cyberpunk 2. Nie wszyscy gracze są z tego faktu zadowoleni. Część z nich podnosi argument o problemach z optymalizacją UE5. Jednak dyrektor kreatywny w CD Projekt RED broni tej decyzji.

Chcemy robić gry, a nie silniki do nich.

napisał.

Przekaz jest jasny — tworzenie własnego silnika (REDEngine) było prawdopodobnie zbyt problematyczne i wymagało ogromu pracy. Skorzystanie z gotowego rozwiązania pozwoli deweloperom na skupieniu się na samych grach, co powinno przełożyć się na lepsze efekty. Taką przynajmniej możemy mieć nadzieję.

 

telepolis
CD Projekt RED Wiedźmin 4 Unreal Engine 5 Wiedźmin 4 Unrealn Engine 5 Cyberpunk 2
Zródła zdjęć: CD Projekt RED
Źródła tekstu: TechPowerUp