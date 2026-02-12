Telewizja i VoD

Zamienili bestsellerowe książki w serial. Wielka premiera już 11 marca

Prime Video miał świetny pomysł i właśnie skończył go realizować. Platforma zamieniła bestsellerowe książki w serial, który z pewnością ma potencjał. "Scarpetta" doczekała się właśnie zwiastuna oraz potwierdzenia daty premiery w serwisie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:31

Ekranizacje kryminałów bardzo dobrze się ogląda

"Scarpetta" to nic innego jak Nicole Kidman w najlepszym wydaniu. To ekranizacja książek Patricii Cornwell, które opowiadają o słynnej patolog sądowej Kay Scarpeccie. Platforma, po tym, jak ujawniła datę premiery, wypuściła też i zwiastun. Warto zatem zanotować datę 11 marca 2026 i właśnie wtedy odpalić Prime Video. Szkoda byłoby przegapić najbardziej wyczekiwaną adaptację kryminalną ostatniej dekady.

Książki Patricii Cornwell, od swojego debiutu w 1990 roku, wyprzedały się na całym świecie w ponad 120 milionach egzemplarzy. Legendarna patolog sądowa w końcu debiutuje na ekranie, co jest kamielem milowym dla wielu fanów kryminałów tego typu. Za scenariusz i opracowanie telewizyjne wzięła się tym razem, nominowana do nagrody Emmy ("Barry", "Zagubieni"), showrunnerka Liz Sarnoff, a cała produkcja powstała pod czujnym okiem Amazon MGM Studios i innych telewizji. Akcja rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych, płynnie łącząc przeszłość z teraźniejszością. 

Nicole Kidman w roli lekarki sądowej 

W roli kultowej lekarki sądowej dr Kay Scarpetty zobaczymy, laureatkę Oscara, Nicole Kidman. Obok niej na ekranie pojawią się m.in. Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Ariana DeBose oraz Bobby Cannavale. Premiera serialu została zaplanowana na 11 marca, wyłącznie na platformie Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. 

"Scarpetta" kilka słów o fabule

Akcja serialu rozgrywa się na tle współczesnych śledztw kryminalistycznych. Produkcja głęboko sięga w psychologię i pokazuje ciężar dążenia do sprawiedliwości za wszelką cenę. Przy okazji eksploruje nadszarpnięte relacje rodzinne oraz ujawnia garść skrywanych sekretów. 

Telewizor Xiaomi TV A Pro
telepolis
Amazon Prime Video Amazon Prime Video nowy serial serial kryminalny seriale na podstawie książki seriale Amazon Prime Video
Zródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, Vergemagazine