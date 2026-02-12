Tech

Allegro zmienia zasady Smart! Drożej, ale też taniej

Allegro wprowadza nowe zasady dla użytkowników Allegro Smart! Z jednej strony będzie drożej, a z drugiej taniej. Wszystko zależy, jak na to spojrzeć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:06
7
Allegro poinformowało, że od 2 marca 2026 roku wprowadza zmiany w ofercie Allegro Smart! Serwis e-commerce zmienia kwotę, od której użytkownicy będą mogli skorzystać z darmowej dostawy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Darmowa dostawa z Allegro Smart!

Aktualnie obowiązują dwa progi dla darmowych przesyłek z Allegro Smart! W przypadku zamówienia złożonego do automatu paczkowego lub punktu odbioru konieczne było dokonanie zakupu za minimum 45 zł. Natomiast jeśli chcieliśmy, aby paczkę dostarczył nam kurier, to musieliśmy zrobić zakupy za co najmniej 65 zł. Jednak z tym już koniec.

Allegro wprowadza jeden próg dla wszystkich dostaw. Od 2 marca 2026 roku wyniesie on 49,90 zł zarówno dla paczek do automatów paczkowych, jak i dostarczanych przez kurierów. Dlatego z jednej strony można mówić o podwyżce, bo 45 zł już nie wystarczy do darmowej dostawy. Natomiast mniej wydamy w przypadku dostawy przez kuriera, więc tutaj z kolei doszło do obniżki cen.

Wprowadzamy jeden, łatwy do zapamiętania próg, ponieważ wiemy, że nasi użytkownicy cenią prostotę i przejrzystość zasad. Naszym priorytetem jest, aby każdy smartowicz mógł w  pełni korzystać z potencjału usługi bez konieczności sprawdzania różnych limitów. Tym bardziej, że znacząca większość zamówień w ramach Allegro Smart! przekracza wartość 50 zł.

poinformowało Allegro.

Klienci, którzy aktywowali lub przedłużyli usługę Allegro Smart! przed terminem 2 marca 2026 roku, będą mogli korzystać z niej na dotychczasowych zasadach, aż do końca obecnego okresu rozliczeniowego. Dopiero kolejna aktywacja lub przedłużenie de facto wprowadzi dla nich nowe zasady.

Image
telepolis
allegro allegro smart Allegro Smart! podwyżka Allegro Smart! darmowa dostawa Allegro Smart! od jakiej kwoty darmowa dostawa
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Allegro