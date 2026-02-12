Allegro zmienia zasady Smart! Drożej, ale też taniej

Allegro poinformowało, że od 2 marca 2026 roku wprowadza zmiany w ofercie Allegro Smart! Serwis e-commerce zmienia kwotę, od której użytkownicy będą mogli skorzystać z darmowej dostawy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Darmowa dostawa z Allegro Smart!

Aktualnie obowiązują dwa progi dla darmowych przesyłek z Allegro Smart! W przypadku zamówienia złożonego do automatu paczkowego lub punktu odbioru konieczne było dokonanie zakupu za minimum 45 zł. Natomiast jeśli chcieliśmy, aby paczkę dostarczył nam kurier, to musieliśmy zrobić zakupy za co najmniej 65 zł. Jednak z tym już koniec.

Allegro wprowadza jeden próg dla wszystkich dostaw. Od 2 marca 2026 roku wyniesie on 49,90 zł zarówno dla paczek do automatów paczkowych, jak i dostarczanych przez kurierów. Dlatego z jednej strony można mówić o podwyżce, bo 45 zł już nie wystarczy do darmowej dostawy. Natomiast mniej wydamy w przypadku dostawy przez kuriera, więc tutaj z kolei doszło do obniżki cen.

Wprowadzamy jeden, łatwy do zapamiętania próg, ponieważ wiemy, że nasi użytkownicy cenią prostotę i przejrzystość zasad. Naszym priorytetem jest, aby każdy smartowicz mógł w pełni korzystać z potencjału usługi bez konieczności sprawdzania różnych limitów. Tym bardziej, że znacząca większość zamówień w ramach Allegro Smart! przekracza wartość 50 zł. poinformowało Allegro.